L’agence Gyeonggi soutient 12 startups coréennes au CES 2021

Publicité

La Corée du Sud est pays qui connait un très grand développement de startups évoluant dans le secteur de la technologie. Mais, nombreuses sont celles qui n’arrivent pas à exposer leurs inventions au monde car n’ayant pas les moyens de participer au salons internationaux comme le CES 2021. Cette année, l’agence Gyeonggi a décidé les aider en organisant une vidéo conférence depuis Geyonggi en Corée du Sud afin d’exposer le savoir-faire de ces petites et moyennes entreprises nationales au monde entier.

Une œuvre louable de la part de Geyonggi

Le soutien apporté à 12 startups de convergence par Gyeonggi-do pour participer au salon en ligne CES 2021 est une œuvre salutaire, puisqu’il est fait au bon moment, avec cette pandémie liée au COVID-19. En effet, cette crise sanitaire mondiale a impacté les activités de plus startups coréennes qui auraient pu ne pas répondre présent au CES 2021. La décision que l’édition de cette année soit entièrement faite en ligne a été un tremplin pour qu’elles s’acceptent la proposition de l’agence Gyeonggi. Toutes les 12 startups sélectionnées ont été réunies dans la salle de conférence internationale du Centre Gyeonggi pour l’économie créative et l’innovation durant 4 jours (du 11 au 14 janvier 2021).

Les startups ayant participé à la visioconférence du CES 2021

Toutes les 12 startups conviées à cette présentation en ligne ont envoyé des délégations comprenant son PDG. Elles viennent de tous les quatre coins de la Corée du Sud, notamment de : Yangju, Suwon, Anyang, Gwangju, Buheon et Seongnam. On compte parmi ces startups, Cher.architecte, qui a remporté le prix de l’innovation 2020 l’année dernière. Cette année elle propose des livres d’images en RA qui peuvent être utilisés avec son produit ROOMY block existant au CES 2021. La startup GoodbyeCar présente BASTRO Power Bank, qui a remporté le prix de l’Office de la Propriété Intellectuelle (Bronze) pour un bon design hégergé par MOTIE. On note aussi certaines produits intéressants tels que : GenieBot (le robot de codage éducatif de GenieRobot), Qwerty case (le clavier sans fil pour les malvoyants de DI Electronics), Tour Putt (service de formation au putting basé sur Ar de VRotein) et C-WATER.

Publicité