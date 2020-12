Publicité

AVING NEWS organise le 8 Décembre à 16 heures, en tant qu’événement en ligne sur ZOOM, la 19ème « MIK 2020 SEASON OFF ONLINE », une plateforme de promotion de l’excellence des entreprises coréennes sur le marché mondial. L’événement comprendra la présentation des major sessions et des cérémonies de remise des prix aux médias mondiaux.

19ème MIK, une saison offline & online

La « 19e MIK 2020 SEASON OFF ONLINE » est organisée par AVING NEWS, qui est un partenaire médiatique actif (MWC, IFA) pour plus de 100 foires commerciales par an et a établi des réseaux d’information mondiaux avec de grandes sociétés de médias dans 54 pays. Il vise à promouvoir les entreprises coréennes participantes dans le monde entier, avec 7 sociétés de médias à l’événement en tant que partenaires médiatiques mondiaux du Vietnam (Vietnamplus), de Singapour (Myfatpocket), des États-Unis (Geekazine), de Chine (SINA), de France (Le Cafe du Geek), de Corée du Sud (IT DONGA), de Russie (SVPRESSA.RU) et de France (STARTUPWORLD.TECH).

Stepintocity et Nanum Angels participeront en tant que partenaires officiels d’investissement et de conférence. US : Junhwan Paul Kang, PDG de Stepinto.city. Vietnam : Hyeon-kyuLee, Directeur de Nanum Angels.

Les principaux organisateurs sont l’Institut coréen de développement de l’industrie de la Santé, l’Agence de promotion de l’industrie de l’information et de la culture de Gwangju, l’Agence de promotion de l’industrie de l’information et de la culture de Daejeon, le centre de démarrage de Séoul Seongsu et le Two Sun Campus. En outre, 24 entreprises sud-coréennes de premier plan dans les domaines des technologies de l’information, de la biologie, de la santé et des contenus participeront à cet événement. Dont IBST Cie, Ltd. Awesomepia Cie, Ltd. BA Cie, Ltd. CiSTEM Cie, Ltd. Fisheries Cie, Ltd.Biootrus. Wellmarker Bio Co, Ltd. CM Lab Co., Ltd. Cell2in Co., Ltd. Skims Bio. CareDoc Co., Ltd. Rebest. The WaveTalk. DoTrade. Link Optics . GenieSoft. GhostPass. Safetech Research Co., Ltd. Myungkwang Co., Ltd. Multix Co., Ltd. Batoners Co., Ltd. TheSCo., Ltd. J2. Myeongseong Corporation et Baice.

Publicité

Un événement mondial

Parallèlement, le MIK Project est un événement mondial qui fait la promotion des entreprises coréennes dans le monde entier en invitant les médias et les YouTubers du monde entier. Il a été organisé 18 fois jusqu’à présent, avec la participation de 1 000 entreprises. MIK INNOVATION HOT SPOT a également été organisé dans des salons professionnels nationaux et internationaux, y compris le Consumer Electronic Show, en créant une zone dans un format différencié pour les salons professionnels mondiaux et les conventions.

Il fournira une nouvelle occasion de promouvoir dans le monde entier les entreprises qui luttent pour entrer sur le marché mondial dans la période post-COVID.