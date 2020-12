Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. La PS5 et la Xbox Serie X sont presque là et les jeux aussi. Reste à voir si un Dirt 5 va nous exploser les mirettes sur ces consoles. Idem avec Yakuza Like a Dragon qui en plus passe au RPG. Enfin, un peu de mignonnerie stratégique avec Pikmin 3 Deluxe Édition sur Switch.

Dirt 5

Un peu de nouveaux jeux de caisse, cela manque ces derniers temps. Dirt 5 nous replonge dans l’univers des courses de rallye, mais abandonne ses ambitions de simulation pour un bon vieux gameplay arcade. Cela se ressent dès les premières courses où nous avons parfois l’impression de faire des auto-tamponneuses au départ et durant la course.

Cela permet un jeu plus fun, ce qui est amplifié par les choix esthétiques de Codemasters qui se fait plaisir avec des couleurs moins habituelles. Votre garage est joliment achalandé et va au-delà de simples voitures. Il y’a une très belle variété de décor, de véhicules et la météo dynamique est très bien gérée. Elle apporte de la variété tout en influençant la conduite sans excès.

Techniquement, peu de reproche à faire, la base technique est solide. Si les voitures ne sont pas aussi fidèlement modélisées que dans un Forza, cela reste de très bon niveau. Les paysages ne vont pas dans le photo-réalisme, l’objectif est ici d’offrir de la variété, de la couleur, de superbes effets de lumière, mais pas de l’admirer en tant que tel ! Les versions next-gen, Xbox Series X et PS5, apportent plus de fluidité en 4K, un peu plus de détails, mais aucun gap visuellement notable. Dommage…

Dirt 5 : notre avis

Il est un bon défouloir de par son gameplay très arcade et surtout un contenu vraiment riche. Nous avons aussi apprécié l’éditeur de circuit qui permet d’augmenter encore sa durée de vie.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X,

Yakuza Like a Dragon

La série des Yakuza a toujours su allier un scénario riche et complexe, associé à une direction artistique exprimant l’amour des développeurs pour les films de Yakuza. Ici encore, nous ne pouvons que saluer la trame scénaristique déjà. Notre héros, Ichiban Kasuga, est un yakuza en bas de l’échelle, qui accepte de se sacrifier pour l’avenir de sa famille. Après 18 ans de prison, il sort pour se rendre compte qu’il a été oublié et pire encore. Yokohama en toile de fond, trahison, violence, amour et argent vont s’en donner à cœur joie.

Alors que les précédents Yakuza étaient plus des titres d’action-aventure à la GTA. Ici, nous basculons dans l’univers du jeu de rôle. Nous avions quelques craintes et au nous obtenons au final de très bonnes surprises. Ainsi, les combats au tour par tour sont très dynamiques. Vous optez pour parer un coup, attaquer, utiliser une capacité spéciale ou utiliser un objet de votre inventaire, pour vous soigner par exemple. Cela se fait en toute simplicité et durant les combats n’hésitez pas à vous placer avec un objet entre vous et votre opposant. Ichi l’utilisera pour le frapper et augment les dégâts. Parfois, des QTE durant les combats où les poursuites vous forceront à réagir au quart de tour. Enfin, qui dit combat d’équipe dit combos et ils sont vraiment beaux à voir.

Techniquement, ce jeu est beau, très beau même. Cela tient autant aux qualités graphiques, que la direction artistique. Yokohama de nuit est envoûtante et de jour donne envie de se balader au soleil, même quand vous ne faites que ramasser des canettes vides pour les recycler. Les textures manquent parfois d’éclat ou de définition et les visages sont bien resitués, sans atteindre ceux d’un Gears 5. Par contre, sur Xbox Series X, nous sommes déçus de ne pas avoir un plus grand gap graphique avec la Xbox One. Cela reste très plaisant au regard, mais la machine est capable de beaucoup mieux, idem sur PS5 !

Yakuza Like a Dragon : notre avis

Ce titre est un superbe hommage au cinéma japonais, aux films de Yakuza, à la culture japonaise et un voyage virtuel dans une de ses villes les plus grouillantes de vie. Un seul gros défaut, il y a pas mal de farming à faire et quelques pics de difficultés qui désarçonnent. Sinon c’est simplement un des meilleurs jeux de cette fin d’année.

Pikmin 3

Depuis leur première apparition sur Wii, nous sommes amoureux des Pikmins, ces petits animaux/insectes aussi mimi que capables de prouesses uniques par le truchement de la collaboration? Cette capacité est démultipliée dans cet opus, car nous n’avons pas un voyageur de l’espace échoué sur une étrange planète, mais bel et bien 3 naufragés : Brittany, Alph et le Capitaine Charlie !

Votre mission est de partir de cette planète et vous allez donc exploiter les capacités des Pikmins. Il en existe plusieurs espèces, chacune avec des caractéristiques propres. Ainsi, les rouges sont des guerriers qui résistent bien aux flammes, les bleus sont très à l’aise dans l’eau, les jaunes brillent par leur légèreté, les roses peuvent planer et les noirs sont ultrarésistants. Cette variété va servir un gameplay simplement génial. Il y a une foule d’écueils à votre quête, mais toutes ont une solution logique. Il faut juste apprendre à prendre du champ et ne pas hésiter à séparer nos astronautes. Tout est à prendre en compte, des nénuphars aux geysers, chaque élément de l’environnement peut servir. Ajoutez à cela des ennemis adorablement efficaces, ils déploient des techniques étonnantes et variées pour gober sur Pikmin.

Tiré de la Wii U, ce Pikmin 3 sur Switch est bien mieux réalisé. Plus de détails dans les textures, des modélisations plus affinées. Nous profitons d’un jeu vraiment beau, plein de charme et de recherche. Par contre, dommage que Nintendo n’intègre pas l’écran tactile dans le gameplay, un acte manqué un brin frustrant. Sinon, impossible de ne pas parler de l’animation qui est un petit bijou d’humour et tellement attachant.

Pikmin 3 : notre avis

Un jeu qui est un indispensable sur la Switch, malgré une durée de vie un peu courte et l’absence de multijoueur. Ce dernier point est vraiment décevant, mais ne boudons pas notre plaisir. Pikmin c’est un bon jeu, mais surtout une ambiance unique qu’il faut déguster.

