Publicité

La célèbre marque Sud-Coréenne d’électronique LG dévoile ses nouveaux produits à l’occasion du CES 2021. On y retrouve de la téléphonie, du home cinéma et bien d’autres !

L’avenir vu par LG

À l’occasion du CES 2021 qui se tient à Las Vegas, LG dévoile sa vision d’un mode de vie plus connecté. L’entreprise coréenne a présenté ses produits et services conçus pour rendre le quotidien des utilisateurs plus agréable. Au cours de sa présentation, nous avons découvert les premières images du projet de téléphone enroulable ! Ce smartphone serait doté d’un écran unique à taille modifiable, nous n’aurons malheureusement pas plus de précisions pour le moment. La firme a également présenté son nouveau robot ménager LG CLOi qui utilise la lumière UV-C (ultraviolet C) pour nettoyer des zones à usage intense. Ce robot est quand même plus orienté côté professionnel pour les hôtels et restaurants, mais rien n’empêche de l’acquérir.

LG – Robot CLOi

TV

Comment parler de LG sans parler de leurs TV ? LG s’est orientée vers le « 4S » comme ils disent, ce qui correspond a sharp (netteté), swift (rapidité), smooth (fluidité) et slim (finesse). Plusieurs TV ont donc été présentées allant de 48 pouces à 77 pouces, les modèles A1, C1, G1 et Z1.

Les LG OLED embarquent un nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 qui inclut de l’intelligence artificielle. La partie audio sera également améliorée grâce à leur technologie AI Sound Pro qui permet la conversion des signaux classiques en une restitution virtuelle 5.1.2 canaux. À noter que seul le modèle G1 est pourvu de la technologie Evo . Le modèle Z1 quant à lui, est décliné en 77 pouces et 88 pouces uniquement, il est également le seul téléviseur 8K présenté par LG à ce CES 2021. Une nouvelle technologie a également été présentée lors de CES 2021, il s’agit du QNED. Cette gamme comprend 4 modèles, le QNED 85, 90, 95 et 99. Les TVs QNED embarquent des dalles Mini LED associées à des filtres à boîtes quantiques afin d’améliorer la colorimétrie.

Publicité

LG – OLED evo

Côté Home Cinema, LG nous présente le colosse LG MAGNIT, un grand écran d’affichage Micro LED de 163 pouces ! Il embarque la technologie Black Coating qui permettrait d’avoir des noirs profonds et une précision de couleurs renforcées. La technologie Micro LED paraît être prometteuse au vu des rendus qu’elle peut produire.

LG – MAGNIT

On attend donc plus de précisions concernant les nouveautés de LG dans les jours à venir. On ne manquera pas de vous tenir au courant des nouveautés dévoilées sur Le Café du Geek ! En attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil à leur site sur la page dédié au CES 2021.