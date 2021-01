Publicité

Ecojoko est un assistant d’économie d’énergie produit par la start-up portant le même nom. Cet assistant connecté permet de suivre sa consommation d’énergie en temps réel et ainsi réaliser des économies tout en prenant conscience de sa consommation.

Stop au gaspillage

L’assistant connecté Ecojoko permet de faire des économies sur sa consommation électrique mais surtout de faire prendre conscience à la population française du gaspillage énergétique que nous pouvons effectuer. Ecojoko permet donc d’avoir une visibilité sur sa consommation d’électricité en temps réel mais aussi, grâce à son intelligence artificielle, de donner la consommation des différents types d’appareils à partir d’un seul capteur.

Ecojoko – Assistant

La solution Ecojoko a été labellisé GreenTech Innovation par le Ministère de la Transition Écologique. Le fonctionnement est simple, il suffit de placer le capteur sur son disjoncteur général et Ecojoko fera le reste. Chaque groupe d’appareils émet un signal électrique qui lui est propre, le capteur va analyser la consommation électrique totale et les algorithmes de l’intelligence artificielle vont identifier chaque signal afin de les catégoriser.

Signatures électriques de différents appareils

L’assistant Ecojoko permet l’affichage de la consommation en temps réel mais il existe également l’application qui fonctionne avec. Cette application qui communique avec l’assistant donne accès à des statistiques détaillés de la consommation de vos appareils. Il existe différentes catégories tels que éclairage ou bien chauffage et climatisation. L’application (disponible sur Android et iOS) donnera ainsi la consommation de chaque appareil en kWh ainsi que le prix que représente cette consommation.

Publicité

Ecojoko – Application

Il sera donc possible de se rendre compte de ce qui consomme le plus à la maison. Ecojoko peut s’installer dans tous types d’habitation, que ce soit une maison ou un appartement. La solution permet d’éviter un éventuel gaspillage d’énergie en ciblant les appareils concernés. À noter que l’entreprise est présente au CES Digital 2021 qui se tient du 11 au 14 Janvier 2021.

Prix et disponibilité

L’assistant Ecojoko est disponible dès à présent au prix de 199€ à l’achat mais il est également possible de le louer pour 79€ par an ! Pour plus d’informations, nous vous conseillons de vous rendre sur le site officiel de la start-up.