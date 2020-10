4 astuces pour faire des économies en programmant le chauffage de sa maison

Publicité

De plus en plus, les technologies s’invitent dans nos espaces de vie. Avec pour objectif de simplifier la vie et de libérer ses utilisateurs des tâches répétitives (allumer ou éteindre une lumière, un chauffage, passer l’aspirateur …), ces petits concentrés de technologies permettent aussi de réaliser des économies. Pour le chauffage notamment, thermostats intelligents et enceintes connectées peuvent grandement participer à réduire la consommation énergétique d’un habitat. Cependant, il est nécessaire de les programmer. Une tâche plus ou moins facile en fonction de l’utilisation que l’on souhaite en faire. Pour vous aider, Le Café du Geek a mis au point un guide vous détaillant toutes les méthodes permettant de programmer le chauffage de sa maison.

IFTTT : If This Then That, la solution pour programmer tous ses chauffages

S’il s’agit là de la solution la plus « compliquée », c’est aussi la plus polyvalente. IFTTT, l’acronyme de If This Then That, est un service qui permet de créer des routines « Applets », des sortes d’applications pour mettre en relation plusieurs services connectés. Pour résumer, ce sont de petits programmes qui exécutent une tâche lorsqu’une condition est remplie. Par exemple, certains programmes permettent de prévenir un utilisateur lorsqu’il pleut. Ainsi, le programme : « S’il pleut, alors envoie une notification« , vérifiera la météo et s’il pleut, l’utilisateur sera automatiquement averti.

De fait, avec un chauffage ou un thermostat connecté, il est possible de mettre en place des programmes pour gérer automatiquement tout l’écosystème connecté du chauffage de sa maison.

On peut rapidement penser à des programmes simples qui se déclenchent lorsque la température ambiante descend sous une certaine limite : « S’il fait moins de 19°, alors allume le chauffage« . Ce programme est très simple, mais au regard des possibilités offertes par IFTTT, il est possible d’imaginer un écosystème beaucoup plus complexe. Par exemple « Si nous sommes en semaine et s’il est entre 8h00 et 17h00, alors n’allume pas le chauffage« , suivi d’un autre programme « Si nous sommes en semaine et si nous sommes après 17h00, alors allume le chauffage« . Avec un peu de temps et de pratique du code, il est possible de créer un programme qui permettra de gérer le chauffage de sa maison automatiquement en toutes circonstances !

Sur Amazon, on retrouve de nombreux thermostats connectés et compatibles avec IFTTT. Allant d’une trentaine d’euros à près de 150€, ils offrent plus ou moins de fonctionnalités en fonction des modèles.

Tado : le thermostat intelligent pour gérer son chauffage à distance

Si comme pour beaucoup, la programmation passant par IFTTT vous semble trop complexe, n’hésitez pas à vous tourner vers les solutions beaucoup plus simples à prendre en main. Ainsi, Tado, une entreprise spécialisée dans la domotique, propose des thermostats connectés.

Ces petits bijoux technologiques permettent de prendre le contrôle du chauffage de toute sa maison à l’aide d’une seule application.

Faciles à prendre en main et disposants de plusieurs modes, ces thermostats connectés s’intègrent parfaitement dans l’environnement connecté d’un habitat.

Sowee : une station intelligente pour programmer son chauffage

EDF, à travers sa filiale Sowee, propose également des solutions pour programmer son chauffage. À l’aide d’une station intelligente, le groupe français leader de l’énergie offre une solution simple et accessible. Avec Sowee, EDF promet de réduire la consommation énergétique d’un habitat de 25% à l’aide de la programmation automatique du chauffage.

Station connectée Sowee

Et ce n’est pas tout, la station Sowee permet aussi de suivre la qualité de l’air ambiant. Ainsi, les capteurs permettent d’afficher avec précision le taux de CO2 et l’humidité d’une pièce ! Un excellent moyen pour conserver un air sain, même en plein hiver !

Enfin, Sowee est également compatible avec Alexa, afin de rendre son usage encore plus intuitif. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Sowee !

Heatzy : installer et programmer son chauffage soi-même

Pour ce dernier outil permettant de programmer son chauffage, Le Café Du Geek vous oriente vers Heatzy. Cette entreprise française propose des solutions simples et abordables pour réduire sa consommation de chauffage en hiver. Avec notamment un programmateur connecté, Heatzy offre une solution facile à utiliser et à mettre en place.

À l’aide de son pilote de chauffage, Heatzy offre à ses utilisateurs toute la liberté nécessaire à la mise en place d’une programmation précise pour le chauffage !