OnePlus : la gamme Nord s’agrandit avec le N10 5G et le N100

Ce lundi 26 octobre, OnePlus a annoncé la sortie prochaine de deux nouveaux smartphones. Le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100, viendront ainsi agrandir la ligne des smartphones Nord du constructeur. En accord avec les terminaux précédents de la série Nord, les deux terminaux sont attendus une fois de plus avec des prix très attractifs.

En suivant leur philosophie du « Never Settle » (« Ne jamais se contenter« ), OnePlus a toujours continué de proposer des améliorations sur ses gammes de téléphones. Comme l’explique Pete Lau, le fondateur et PDG de OnePlus : « La mission de OnePlus est de partager les meilleures technologies avec le monde entier« . Une stratégie payante sur le marché du téléphone Premium, sans pour autant progresser sur le parc des smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Un problème, auquel la marque chinoise espère répondre avec sa gamme Nord. « La série OnePlus Nord N représente la prochaine étape de notre stratégie, qui vise à étendre nos offres de smartphones à plus de catégories de prix« , poursuit-il.

Avec ses nouveaux OnePlus Nord, la marque chinoise espère donc conquérir de nouvelles parts de marché avec des prix beaucoup plus abordables. C’est en tout cas ce qu’explique Tuomas Lampen, le Directeur de la stratégie de la marque en Europe :

« Depuis que nous avons lancé le premier produit OnePlus Nord en Europe et en Inde, notre communauté a clairement indiqué son intérêt pour des appareils OnePlus encore plus abordables […]. Le lancement du OnePlus Nord N10 5G et du OnePlus Nord N100 est une nouvelle initiative visant à offrir la même expérience à encore plus d’utilisateurs, à commencer par nos consommateurs européens. Nous continuerons d’adapter nos gammes de produits pour offrir des expériences haut de gamme à grande échelle à notre communauté.«

Qu’attendre des OnePlus Nord N10 5G et Nord N100

Le Nord N10 5G : fluidité et rapidité au rendez-vous

À l’aide du Nord N10 5G, la marque chinoise compte bien devenir un acteur majeur du marché des smartphones milieu de gamme. Avec un affichage fluide à 90Hz, le WarpCharge 30T et de nombreuses caméras de haute qualité, ce nouveau smartphone répondra à de nombreuses attentes. Également compatible 5G, nul doute que ce téléphone saura s’imposer comme une référence du parc des smartphones OnePlus.

Nord N10 5G

Le téléphone sera proposé au prix de 349€ et devrait être disponible d’ici quelques semaines, à la mi-novembre. Pour obtenir plus d’informations sur le Smartphone, n’hésitez pas à vous référer à la page dédiée au N10 5G.

Nord N100 : profiter de l’expérience OnePlus à petit prix

Annoncé en même temps que le Nord N10 5G, le Nord N100 se présente comme un smartphone d’entrée de gamme. Équipé d’un grand écran de 6,52 pouces, d’une batterie conçue pour durer et d’un grand espace de stockage, le nouveau téléphone constituera donc une très bonne approche pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’essayer à l’expérience OnePlus.

Nord N100

Enfin, tout comme son grand frère, le N10 5G, le Nord N100 sera disponible mi-novembre au prix de 199€. Encore une fois, si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le OnePlus Nord N100, n’hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée à ce nouveau smartphone !