The Look : Les accessoires pour bien s’habiller pour l’automne !

Publicité

L’été est derrière nous. Le début de l’Automne est toujours une période de transition assez difficile. Un jour, du soleil et de la chaleur. Le lendemain, super froid et de la pluie. On se remet tout doucement dans le rythme du boulot et de l’école. La déconnexion de l’été est difficile à surpasser. Les plus vaillants se sont déjà remis au sport et on repris une vie saine. Certains sont encore bloqués dans le rythme de l’été, à profiter du coucher du soleil (avant le couvre-feu évidemment). Ainsi, ce mois ci, nous vous proposons 3 look qui peuvent facilement s’accorder à l’automne et rapidement suivre l’évolution climatique des prochains jours.

Le tout avec un petit côté Geek. Car au final, la technologie est au cœur de notre vie quotidienne tout comme la mode. Ainsi, nous vous proposons 3 styles, pour sortir et profiter au maximum de ses journées. De manière confortable, geek et stylé !

Article en commun avec Le Café de la Mode où vous y retrouverez un descriptif plus complet des habits, ici on s’attarde sur la tech !

S’habiller pour tous les jours

Les journées comment à s’écourter, le soleil se couche de plus en plus tôt. Mais le travail ne s’arrête pas pour autant. Bien que le télétravail soit devenu courant, aller au bureau reste la norme. Nous vous proposons ainsi un look qui passe partout et qui sera polyvalent pour l’automne.

Publicité

Avant de s’habiller, première étape, prendre soin de son visage et surtout ne pas oublier de se raser. Une barbe mal entretenue fera tâche. Braun vient de sortir sa nouvelle version de son rasoir phare le Série 8 qui maintenant offre des sabots pour se tailler la barbe en plus de se raser. Ce qui ira bien avec des habits confortables et agréables à porter dans toutes les occasions avec quelques accessoires indispensables.









Pas de télétravail aujourd’hui et il faut se déplacer pour aller au boulot. Restez isolé et dans votre bulle le plus longtemps possible avec des écouteurs intra auriculaire. Nous avons récemment testé les Teufel Airy qui offrent un son excellent sans distorsion avec un confort correct, de quoi se booster le morale en musique. Si le trajet est long et l’envie vous prend de vous détendre, nous avons une astuce pour vous ! La batterie externe gaming Anker PowerCore. Une manette où vous y glisserez votre telephone et pourrez le recharger. Et, évitons les surchauffes en jouant à PUBG ou LOL grâce au ventilateur intégré pour une bonne dissipation de la chaleur ! Batterie de 10 000 mAh, de quoi recharger votre téléphone 2 fois et tenir des heures.

Produit disponible sur Anker PowerCore Play 6700

Voir l'offre 49,99 €

Pour rester en forme, rien de mieux que le sport, nous vous avons fait plusieurs sujets sur le thème et nous vous recommandons de regarder du coté de MyProtein pour vos achats de compléments.

Le chaussures, le pantalon, le t-shirt, le pull et la ceinture sont en vente chez Celio*, en magasin ou en ligne. Plus d’info sur ce look sur Le Café de la Mode.

Le look pour sortir et se mettre en avant

Un rendez-vous de dernier moment ce soir ? Une soirée avec les collègues ou une petite fête le weekend ? Tant d’occasions pour rester Geek et connecté mais avec du style ! Des habits simples et sobres qui se marient bien entre eux et pas trop chaud à garder toute la soirée. Tout en restant confortable dans toutes les conditions. Mais comme le couvre feu est là, c’est soirée à la maison dans un esprit loft et pseudo boîte de nuit. Petit col cheminé pour ne pas prendre froid dehors et chemise pour bien paraître. Baskets pour rester confortable et pouvoir marcher aisément et pantalon en toile.

Mais que serait une bonne soirée sans bonne musique ? Ainsi, Sharp offre les très belles enceintes PS-929. D’énormes enceintes sans fils qui disposent d’une autonomie de plus de 20 heures pour en profiter en extérieur cet été. L’effet Super Bass, le fonctionnement par paire en stéréo et les LEDs clignotantes colorées créent une atmosphère de fête. À retrouver sur le site de Sharp. Et pour tenir jusqu’au bout de la nuit, pensez à la coque batterie pour iPhone Mophie. Une coque qui vient protéger votre précieux tout en lui rajoutant une autonomie record grâce à ses 2 000 mAh !







Bonus pour votre style et suivre votre santé et activité quotidienne, la montre Withings ScanWatch, la dernière innovation de la marque Française. Une montre connectée qui va suivre votre activité sportive, vos nuits et rythme cardiaque. Mais surtout, avec cette nouvelle version, bénéficiez d’un réel assistant de santé sur votre poignet. Réalisez en un instant un ECG et vérifiez votre pourcentage d’oxygen dans votre sang. La montre est capable de détecter les anormalités et de vous le signaler. Si cela vous arrive, prenez rendez-vous chez votre médecin au plus vite.

Les baskets, le pantalon en toile, les chaussettes, le col cheminé et la chemise sont en vente chez Celio*, en magasin ou en ligne. Plus d’info sur ce look sur Le Café de la Mode.

Publicité

Un petit brunch ? Détente mais classe

Grosse soirée samedi soir, avec un nombre restreint d’amis bien sûr. C’est le moment d’aller se détendre en terrasse avec ses amis, manger tardivement et boire un petit café. Comme par exemple au Le Florida à Châtelet, un restaurant café dans un style années 80 moderne. Et surtout une carte française inspiration asiatique et de succulents plats à partager avec ses amis. Un bel endroit pour se poser en terrasse au soleil et se détendre. Mais attention, le soleil peut être trompeur en automne donc prévoyez un look assez chaud et polyvalent. C’est ce que ce look vous propose, avec un hoodie blanc sobre et très confortable et une veste en laine rembourrée qui saura vous tenir chaud.









Pour rester un peu longtemps dans la bulle de sa soirée, l’idéal reste le casque Beats Studio 3 qui vous plongera dans une piscine de basse. Un casque que l’on a testé sur le site auparavant. Et comme hier on a oublié de recharger son nouveau Pixel 5 et en plus on a perdu son cable, rien de mieux qu’une batterie externe avec charge sans fil ! Choetech propose une batterie portable de 10 000 mAh avec charge rapide et surtout un design fin et léger. En bonus, recharge sans fil sur le dessus de la batterie qui permet de recharger votre Pixel 5, vos écouteurs et le smartphone de vos amis après !

Produit disponible sur CHOETECH PD Batterie Externe sans Fil 10000mAh, 18W Power Delivery& Quick Charge Qi Power Bank Chargeur Protable à Induction (10W Max) pour iPhone 12 Pro/11/XS/X, Galaxy S20/S10/S9/Note 20,Huawei

Voir l'offre 23,99 €

Les sneakers blanches, le pantalon en toile souple, le t-shirt, le hoodie et la veste sont en vente chez Celio*, en magasin ou en ligne. Plus d’info sur ce look sur Le Café de la Mode.