4 idées pour personnaliser vos vêtements

Notre époque et notre société d’aujourd’hui nous poussent de plus en plus à une lutte acharnée contre le gaspillage en tout genre. Le secteur de la mode est également concerné. Articles de seconde main, recyclage des textiles, DIY, personnalisation des vêtements : de quoi offrir une seconde vie à nos effets qui dorment au fond de notre armoire. Comment redonner un nouveau style à votre garde-robe ? Quelles techniques pour personnifier vos vêtements de façon originale ? Découvrez 4 idées de customisation simple à faire vous-même !

Vous souhaitez créer votre boutique en ligne de vêtements Printful ? Laissez-vous tenter par notre première proposition de customisation de t-shirt. Le « Do It Yourself » génère beaucoup de convoitises. Réalisez très simplement un superbe t-shirt « tie and dye » :



– Pincez le t-shirt de couleur uni en son centre après avoir protégé votre plan de travail.

– Roulez-le autour de vos doigts en pince.

– Placez des élastiques en étoile pour le maintenir.

– Plongez-le une heure minimum dans une bassine contenant de l’eau de Javel.

– Lavez-le une seconde fois.



Vous voici prêt à faire fureur avec votre très original t-shirt.

Idée n°2 / Peindre sur un jean ? Pourquoi pas !

Pourquoi n’exposeriez-vous pas vos talents d’artiste sur un vieux jean ? Choisissez une de vos compositions graphiques.



– À l’aide d’une craie blanche pour tissu, dessinez votre croquis.

– Appliquez de la peinture spéciale textile avec un pinceau fin.

– Adoptez le cas échéant des marqueurs de peinture.



Voilà de quoi épater vos amis avec votre nouveau jean très tendance !

Ici, nous vous proposons la technique du pochoir facile à maîtriser.



– Choisissez un vêtement en coton ou en lin.

– Sélectionnez une teinte de peinture pour tissu.

– Découpez votre pochoir dans une feuille de carton.

– Placez un morceau de carton entre le devant et le derrière du textile (pour éviter à la peinture de transpercer le tissu).

– À l’aide d’un pinceau plat ou d’une éponge, appliquez la peinture au pochoir.



De nombreux modèles de pochoirs existent pour tous les goûts. Rock, fun, glamour, rétro, laissez libre cours à votre imagination et créez des vêtements uniques et originaux.

Idée n°4 / Adoptez les patchs thermocollants pour un style unique

Le patch thermocollant a encore de beaux jours devant lui ! Facile d’utilisation, mise en place rapide, large choix de modèles à votre disposition, le patch thermocollant trouve sa place sur un t-shirt, un pantalon, un sweat ou autres accessoires. Adoptez un look très tendance et faites la différence. Écussons, figurines de dessins animés, citations, fleurs, il y en a forcément un qui vous ressemble.



– Prenez le vêtement de votre choix.

– Placez le patch thermocollant à l’endroit désiré.

– Placez une feuille de cuisson sur le patch.

– À l’aide d’un fer à repasser bien chaud, repassez le tissu pendant 30 secondes environ.



Customiser des vêtements est devenu un loisir très courant. Vous pourriez également vous amuser à personnaliser des baskets, des sacs, des pochettes. Pour des créations uniques et originales, misez sur la customisation, vous ne le regretterez pas !