Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de janvier 2022

Maintenant que la nouvelle année vient de débuter, Microsoft est venu lever le voile sur les nouveaux jeux disponibles sur Xbox Game Pass début janvier 2022. Pour commencer, la firme de Redmond vient proposer huit nouveaux titres sur son service, dont le très bon jeu indépendant Outer Wild, les célèbres Mass Effect ou encore The Anacrusis.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en janvier 2022

Après Among US, Mortal Kombat 11 ou encore Firewatch fin décembre 2021, le Xbox Game Pass vient profiter de neuf nouveaux jeux vidéo durant les deux premières semaines de 2022 :

Déjà disponible : Gorogoa (Cloud, Console et PC) ; Olija (Cloud, Console et PC) ; The Pedestrian (Cloud, Console et PC) ;

: 6 janvier : Embr (Cloud, Console et PC) ; Mass Effect Legendary Edition (Console et PC) ; Outer Wild (Cloud, Console et PC) ;

: 13 janvier : Spelunky 2 (Console et PC) ; The Anacrusis (Console et PC).

:

Vous pouvez ainsi d’ores et déjà profiter sur Xbox Game Pass en janvier 2022 de Gorogoa, un jeu de réflexion plébiscité où vous devrez faire évoluer une histoire à travers différents tableaux ; Olija est de son côté un action-plateforme tout en 2D où vous devrez trouver des vivres pour votre village grâce à votre très cher harpon ; et The Pedestrian est un puzzle-game atypique où vous évoluerez sur des panneaux de signalisation.

Sur le Xbox Game Pass le 6 janvier, Embr vous plongera dans les flammes afin d’effectuer votre devoir de soldat du feu ; Mass Effect Legendary Edition sera l’occasion de profiter de la compilation des trois jeux Mass Effect remastérisés et revivre les aventures du commandant Shepard ; et Outer Wild proposera une expédition dans un système solaire bien étranger où vous êtes bloqué dans une boucle temporelle de 22 minutes.

Pour finir, les abonnés profiteront du jeu de plateformes 2D Spelunky 2 ; ainsi que de The Anacrusis le jour de sa sortie, un jeu de tir à la première personne coopératif se déroulant dans les années 70, mais dans un monde où les aliens ont envahi la Terre et où vous êtes coincé dans un énorme vaisseau spatial.

À noter, six jeux disparaissent du Xbox Game Pass le 15 janvier :

Desperados III (Cloud, Console & PC) ;

Ghost of a Tale (PC) ;

Kingdom Hearts III (Console) ;

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console & PC) ;

Pandemic (Console & PC) ;

Yiik: A Postmodern RPG (PC).

