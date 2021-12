Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de mi-décembre 2021

Avant les fêtes de fin d’année, Microsoft veut faire plaisir aux joueurs en ajoutant moult jeux sur le Xbox Game Pass. La firme américaine est en effet venu annoncer 11 nouveaux titres pour la mi-décembre 2021. Ils seront d’ailleurs très rapidement disponibles, un jeu le 15 décembre (Among Us) et les dix autres le 16 décembre. Cela offrira ainsi une bonne dose de jeux vidéo pour patienter avant Noël et le Nouvel An.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour mi-décembre 2021

Après Stardew Valley ou encore Halo Infinite début décembre, Microsoft est de retour avec une seconde salve de jeux vidéo pour le mois sur le Xbox Game Pass. Cependant, cette dernière ne vient pas s’étaler durant toute la deuxième quinzaine de décembre 2021, mais sur les deux prochains jours :

15 décembre : Among Us (Cloud) ;

: 16 décembre : Ben 10 : La Chasse aux Pouvoirs (Cloud, Console et PC) ; Broken Age (Cloud, Console et PC) ; Firewatch (Cloud, Console et PC) ; The Gunk (Cloud, Console et PC) ; Lake (Cloud, Console et PC) ; Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC) ; Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée (Cloud, Console et PC) ; Course avec Ryan (Cloud, Console et PC) ; Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Deedlit au Labyrinthe des merveilles (Cloud, Console et PC) ; Transformers : Battlegrounds (Cloud, Console et PC).

:

Notre top 3 incontesté des nouveaux jeux arrivés sur le Xbox Game Pass à faire est le suivant : Firewatch, un jeu narratif où vous incarnez un homme récemment devenu garde forestier dans l’État du Wyoming ; Mortal Kombat 11 pour des combats pleins d’action et des plus sanglants ; ainsi que le tout nouveau jeu The Gunk afin de partir à la découverte d’une planète extraterrestre pleine de mystères.

Autres ajouts aux Xbox Game Pass, les dix jeux suivants profitent désormais de commandes tactiles :