Un système d’évaluation intelligent – La prochaine technologie sans contact

La Corée progresse très rapidement dans le domaine de la technologie sans contact. Depuis la pandémie de 2020, le monde et ses tendances ont changé. La Corée est à la tête de ce changement avec ses dernières technologies qui vont rendre les tâches quotidiennes beaucoup plus sûres. L’une de ces technologies est le système d’évaluation intelligent sans contact. Un projet impliquant Wissensbaum Co., Ltd en tant qu’organisation performante est découvert dans le domaine de « l’évaluation sans contact ». En outre, iplemind Co., Ltd. en tant qu’organisation participante, et Hanyang Cyber University (agence d’accord).

Le gouvernement coréen se concentre sur l’expansion des services sans contact pour notre vie quotidienne. Grâce à cela, il prévoit de prévenir la propagation de maladies infectieuses telles que la COVID-19. En outre, assurez-vous d’une position de leader sur le marché mondial des services sans contact en ligne avec l’ère de la transformation numérique.

Ce système d’évaluation a été développé pour compenser les problèmes qui peuvent survenir lors de l’évaluation sans contact. Par exemple, les tests proxy et la tricherie. En outre, des brevets ont été déposés en tant que méthodes, dispositifs et ou programmes pour prévenir la tricherie dans les évaluations sans contact. Cette technologie peut détecter la tricherie grâce au système d’IA. Il utilise au moins une image faciale, des images pupilles, des données conjointes et des données sonores collectées à partir de vidéos filmées en temps réel pour cela. De telles données peuvent empêcher la tricherie lors d’évaluations sans contact. Parce que la tricherie est notifiée aux gestionnaires, aux moniteurs et aux candidats en temps réel.

Il n’y a pas de données statistiques limitées au système d’évaluation sans contact. La taille du marché intérieur de l’apprentissage en ligne et des technologies électroniques augmente. Ils sont devenus des tendances importantes dans l’éducation sans contact en Corée. Le marché de l’évaluation sans contact devrait croître continuellement. C’est à cause de la COVID-19 et de l’infrastructure technologique des TIC en développement rapide.

Le système d’évaluation intelligent sans contact est un système d’évaluation éducatif. Il convient à la distanciation sociale et peut compenser les problèmes du système d’évaluation à distance existant. Par exemple, les contraintes de temps et d’espace et le fardeau économique des évaluateurs. Le NIPA a pu développer une plate-forme d’éducation sans contact et sécuriser la technologie de plate-forme de service d’évaluation sans contact de nouvelle génération en termes de technologie grâce à la découverte du « système d’évaluation intelligent sans contact ». En outre, des technologies d’authentification simples et équitables centrées sur l’utilisateur ont été sécurisées par une authentification complexe telle que la reconnaissance faciale et l’électrocardiogramme. En outre, la sécurisation de la technologie d’analyse de l’intelligence artificielle compte tenu de l’environnement de plusieurs candidats et la sécurisation de la technologie de modèle de tricherie à l’aide de mégadonnées des informations d’essai des candidats sont également des réalisations techniques.

L’acceptation de ce système d’évaluation peut être accrue en termes d’économie et d’industrie. En réduisant le coût social et le temps des essais sur le terrain à grande échelle. En plus de sécuriser l’infrastructure applicable à toutes les industries de l’éducation liées à l’évaluation. La possibilité d’assurer la normalisation internationale a augmenté en termes de société. En plus d’assurer le contrôle de l’évaluation à distance, il a également augmenté grâce à un système d’évaluation sans contact.

Pour revitaliser le « système d’évaluation intelligent sans contact », Wissensbaum Co., Ltd., était chargé de développer une plate-forme d’évaluation et de test basée sur le cloud. En intégrant des technologies liées à la lutte antifraude et en développant un tableau de bord de surveillance. Alors qu’iplemind Co., Ltd. était responsable de l’élaboration de l’identification. Il l’a fait grâce à la reconnaissance faciale du point de vue du comportement. C’est-à-dire détecter les anomalies du regard et du squelette, et développer des technologies pour empêcher l’accès aux sites frauduleux. En outre, l’Association coréenne pour la promotion des TIC a fourni un banc d’essai pour démontrer la tâche. Il a joué un rôle dans la démonstration du système d’évaluation intelligent sans contact. Enfin, Hanyang Cyber University, l’agence de conventions, a également fourni un banc d’essai intelligent sans contact.

Wissensbaum Co., Ltd., qui a organisé le projet, est une société liée à l’éducation créée en 2010. Il fournit le système intégré de banque de problèmes, le système CBT/IBT et le système de gestion des tests de qualification. En particulier, l’entreprise possède un savoir-faire technique dans le système de gestion de l’apprentissage (LMS) et fournit des technologies connexes aux établissements dotés de technologies d’autocertification pour les tests de qualification et les technologies éprouvées par le biais de l’analyse vidéo.