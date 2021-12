Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de décembre 2021

Décembre vient de débuter, et Microsoft est enfin venu dévoiler la liste des nouveau jeux disponibles dans le Xbox Game Pass pour les deux premières semaines du mois de décembre 2021. Pour les fêtes, la firme américaine vient ainsi ajouter plusieurs 12 nouveaux jeux vidéos à son service, dont Stardew Valley, Among Us, Halo Infinite ou encore Final Fantasy XIII-2. Le 15 décembre signera aussi le départ de six jeux.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour décembre 2021

Tous les quinze jours, Microsoft annonce une nouvelle salve de jeux vidéo pour le Xbox Game Pass. Fin novembre, la firme américaine ajoutait notamment Dead Space, Dragon Age Origins ou encore My Friend Pedro. Pour la première moitié de décembre 2021, le service revient ainsi avec 12 nouveaux titres pour bien vous occuper avant les fêtes :

2 décembre : ANVIL (PC et Cloud) ; Archvale (Xbox, PC et Cloud) ; Final Fantasy XIII-2 (Xbox et PC) ; Lawn Mowing Simulator (Xbox, PC, Cloud) ; Rubber Bandits (Xbox, PC et Cloud) ; Stardew Valley (Xbox, PC, Cloud) ; Warhammer 40 000 : Battlesector (Xbox, PC, Cloud).

7 décembre : Space Warlord Orga Trading Simulator (Xbox, PC et Cloud) ;

8 décembre : Halo Infinite (Xbox, PC, Cloud) ;

9 décembre : One Piece Pirate Warriors 4 (Xbox, PC, Cloud) ;

14 décembre : Aliens : Fireteam Elite (Xbox, PC et Cloud) ; Among Us (Xbox).



Les départs au 15 décembre

Comme d’habitude, des jeux vidéos vont disparaitre du Xbox Game Pass/ En date du 15 décembre 2021, 6 titres quittent ainsi le service : Beholder, Dark Pictures : Man of Medan, Guacamelee 2, Wilmot’s Warehouse, Unto the End et Yooka-Laylee & the Impossible Lair. N’hésitez donc pas à y jouer avant leur départ.

