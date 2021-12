Xbox Cloud Gaming lance Clarity Boost pour améliorer la qualité des jeux

Microsoft vient d’annoncer le lancement de Clarity Boost pour son service Xbox Cloud Gaming. Avec cette fonctionnalité, la firme américaine souhaite offrir une meilleure expérience de cloud gaming en offrant une meilleure qualité de stream. Petite restriction : il est obligatoire de passer par le navigateur Edge pour en profiter.

Clarity Boost vient peaufiner le cloud gaming de Microsoft sur Edge

Depuis quelque temps, Microsoft promeut l’accès au jeu vidéo pour tous grâce à son service Xbox Cloud Gaming. Disponible sur de plus en plus de support, récemment en bêta sur les Xbox Series X et S ainsi que les Xbox One, il permet de jouer aujourd’hui sur les appareils Android et iOS ainsi que sur PC et navigateurs. En parlant de navigateurs, Microsoft vient d’annoncer qu’une nouvelle fonctionnalité arrivée sur le Xbox Cloud Gaming afin d’améliorer l’expérience de jeu : Clarity Boost.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la firme américaine définit Clarity Boost sur Edge comme un « ensemble d’améliorations de mise à l’échelle côté client pour améliorer la qualité visuelle du flux vidéo ». L’objectif est ainsi d’offrir une meilleure qualité au jeu streamé dans le cloud par les joueurs.

Pour le moment, seuls les utilisateurs de Microsoft Edge Canary peuvent en profiter, soit la version Insiders du navigateur qui permet de profiter de toutes les dernières nouveautés en avant-première. Microsoft précise tout de même que la fonctionnalité arrivera sur la version standard de Edge l’année prochaine.

Pour profiter dès à présent de Clarity Boost, il est ainsi nécessaire de télécharger Microsoft Edge Canary ; vérifier que la version 96.0.1033.0 ou une version ultérieure soit installée ; accédez au service Xbox Cloud Gaming en allant à l’adresse xbox.com/play ; lancez un jeu ; cliquez sur le menu (…) en haut à droite ; puis choisissez l’option Activer Clarity Boost.

