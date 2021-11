Xbox Cloud Gaming est disponible sur Xbox One et Xbox Series

Bonne nouvelle, Xbox Cloud Gaming est maintenant disponible pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Pour cela, un simple abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sera suffisant afin d’expérimenter les jeux en un clin d’œil grâce au service de cloud gaming de Microsoft.

Le service Xbox Cloud Gaming arrive sur les consoles Xbox

Le service de cloud gaming de Microsoft n’a pas fini d’étendre le nombre de périphériques sur lequel il est disponible. Après son arrivée sur iOS, Android, Windows et Mac, Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur les consoles Xbox One et Xbox Series grâce au Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft déclare ainsi dans un billet de blog : « Maintenant, vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud, jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous aurez envie d’installer, puisque le fait d’installer les jeux reste au cœur de l’expérience Xbox« .

Ainsi, les joueurs possédant une Xbox One ou une Xbox Series n’auront plus à télécharger un jeu du Game Pass pour y jouer. Il leur suffira de passer directement par le service de cloud gaming de Microsoft : Xbox Cloud Gaming. Pour cela, il faudra appuyer sur le bouton avec une icône en forme de nuage et la mention Jouer. Il se situe juste à côté du bouton Installer sur la page des jeux compatible avec le service de cloud gaming.

L’arrivée de cette fonctionnalité va notamment être très intéressante si vous souhaitez simplement vous essayer à un jeu rapidement avant de le télécharger et l’installer. Cela permet aussi de gagner de l’espace sur le stockage sur votre console en n’installant pas de gros jeux dessus.

Microsoft explique ainsi : « Vous nous avez dit que vous vouliez trouver et essayer les jeux Xbox Game Pass avant de les installer, et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Désormais, vous pouvez découvrir et essayer rapidement de nombreux titres différents à partir du nuage, jusqu’à ce que vous tombiez sur celui que vous souhaitez installer – ce qui reste l’expérience phare des consoles Xbox« .

