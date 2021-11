iOS 15.1.1 vient corriger les problèmes d’appel sur les iPhone 12 et iPhone 13

Sans crier gare, Apple est venu corriger un problème opérant sur les iPhone 12 et iPhone 13. Via la mise à jour iOS 15.1.1, la firme à la pomme vient ainsi résoudre des interruptions intempestives des appels rencontrées par certains utilisateurs.

Une petite mise à jour d’iOS pour les iPhone 12 et iPhone 13

Alors qu’iOS 15.2 fait largement parler d’elle à travers plusieurs bêta, Apple est venu discrètement déployer une nouvelle mise à jour : iOS 15.1.1. Cependant, cette dernière n’apporte pas moult changement pour les smartphones de la firme à la pomme. Cette dernière vient en effet un simple correctif à un problème rencontré par les utilisateurs des deux dernières générations d’iPhone.

Dans cette petite mise à jour, Apple déclare ainsi de façon très succincte : « iOS 15.1.1 améliore les performances lors de l’interruption des appels sur les iPhone 12 et 13 ». Sachez tout de même que cette dernière pèse 385 Mo. Aucune autre modification de l’OS des iPhone n’a été annoncée par Apple pour cette mise à jour.

De façon logique, seuls les utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 13 sont concernés par cette mise à jour. Comme d’habitude, la mise à jour est installable en rendant dans les Réglages, puis en touchant la section Général puis en appuyant sur Mise à jour logicielle. La mise à jour devrait ainsi s’afficher. Il vous restera plus qu’à la télécharger et l’installer.