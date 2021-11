Spotify ajoute les paroles de vos chansons favorites dans son application

Écouter une musique et lire les paroles ou les changer est maintenant possible sur l’application Spotify. Le géant suédois du streaming musical vient en effet d’ajouter cette fonctionnalité sur son application (Android, iOS, PC, Smart TV et consoles) pour tous les utilisateurs.

Les paroles de vos musiques favorites maintenant sur Spotify

Cela fait maintenant des années que les utilisateurs de Spotify les attendent : les paroles. La plateforme vient finalement d’annoncer le lancement d’une fonctionnalité du même nom afin d’offrir une expérience « simple, interactive et partageable qui est désormais disponible pour les utilisateurs Free et Premium dans le monde entier« . Pour afficher les paroles de vos musiques favorites ou vos nouvelles découvertes, Spotify s’est associé à Musixmatch. Ce partenariat permet ainsi d’offrir la majorité des paroles de musiques présentes sur le service.

Pour en profiter, voici la démarche à suivre :