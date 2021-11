PS5 : comment utiliser Spotify sur sa console ?

Si vous êtes un heureux possesseur de PS5 et que vous aimez la musique, cette astuce est faite pour vous. En effet, il est tout à fait possible d’écouter sa musique préférée via Spotify tout en jouant. À noter, cette astuce fonctionne également sur PS4.

Écouter sa musique sur Spotify

Rien de plus simple pour diffuser sa musique sur son téléviseur par le biais de la PS5. Pour cela il suffit de télécharger Spotify, de se connecter à son compte puis d’associer les comptes.

En résumé :

Sélectionnez toutes les applications depuis votre portail multimédia.

Sélectionnez Spotify > Télécharger.

Sélectionnez S’inscrire ou Connexion et indiquez vos coordonnées.

Sélectionnez associer les comptes.

Sur PS4, la manipulation est légèrement différente :

Accédez au PlayStation Store, puis cherchez Spotify afin de télécharger l’application.

Sélectionnez S’inscrire ou Connexion et indiquez vos coordonnées.

Sélectionnez associer les comptes.

Écouter tout en jouant

C’est tout l’intérêt de cette astuce, pouvoir écouter la musique en jouant. Pour cela rien de plus simple, sur PS5 il suffit en cours de partie d’appuyer sur la touche « PS », d’accéder au centre de contrôle et de sélectionner « Musique ». On sélectionne ensuite le titre à écoute, la sélection se lance automatiquement et le titre apparaît sous la forme d’une carte dans le centre de contrôle. Pour finir, on appuie sur la touche « PS » pour revenir au jeu.

Sur PS4, on maintient la touche « PS » de la manette pour faire apparaître le Menu rapide. Sélectionnez « Musique », « Spotify ». On peut ensuite lancer la lecture, mettre en pause ou ajuster le volume.

