PS5 : comment économiser la batterie de la manette DualSense ?

Avec la PS5 l’autonomie de la manette DualSense est augmentée par rapport à la PS4. Toutefois, il est toujours rageant de voir la notification de batterie faible au cours d’une partie. Pour augmenter son autonomie, il existe quelques astuces pour repousser le moment fatidique. Cela permet ainsi d’augmenter son autonomie.

PS5 DualSense, extinction automatique ou manuelle

Laisser la PS5 sans extinction automatique de la DualSense réduit la durée de vie de façon considérable. En effet, qui ne fait jamais une petite pause en cours de session. Pour contrer cela, il existe une chose simple à faire, programmer une extinction automatique de la DualSense. Ainsi la manette s’éteindra lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour cela il suffit d’aller dans “paramètres”, “système”, “Gestion de l’alimentation”. Il reste à configurer la minuterie pour que la DualSense s’éteigne au bout de la durée choisie, 10, 30 ou 60 minutes. 10 minutes suffisent et cette option limite considérablement la perte de batterie inutile.

PS5 alimentation

En complément, si l’on sait que l’on va faire un break qui dépassera les 10 minutes précédemment réglées, il est inutile d’attendre ces 10 minutes pour mettre la manette en veille. Il est donc conseillé d’éteindre manuellement la DualSense pour encore optimiser sa batterie. Pour ce faire, appuyez sur le Bouton PS sur le contrôleur pour afficher le menu rapide. On défile sur la droite et on sélectionne l’icône “Accessoires” en forme de manette. Dans le menu il ne reste plus qu’à éteindre le contrôleur sans fil. Autre possibilité, maintenir le bouton “PS” pendant 10 secondes. Pour réactiver la manette, il suffit ensuite d’appuyer sur ce même bouton “PS”.

Les fonctionnalités qui utilisent la batterie

La DualSense fourmille de technologie. Inévitablement, celles-ci utilisent de la batterie. Il est donc possible de désactiver certaines fonctions afin de gagner encore un peu d’autonomie. Ainsi, on peut baisser la luminosité des voyants de la manette sur faible. L’accès se fait par le menu « paramètres », “Accessoires” puis “Manettes”. Également, il est possible de diminuer le niveau des vibrations à Faible.

D’autre part, on peut diminuer l’intensité de l’effet de déclenchement des retours haptiques. Cela change la résistance des boutons L2 et R2, l’abaisser permet d’économiser un peu de batterie.

Autre fonctionnalité qui utilise la batterie, le haut-parleur de la manette. Si vous n’aimez pas cela, désactivez-le, sinon ne mettez pas le volume au maximum.

Ces astuces vont préserver et ainsi permettrent d’augmenter l’autonomie de la batterie. Cela permet de plus longues sessions de jeu et pour ne pas tomber en panne à un moment inopportun, pensez à utiliser un câble plus long pour continuer à jouer en filaire !

