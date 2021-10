PS5 : comment voir le nombre d’heures jouées sur un jeu ?

L’interface de la PS5 permet d’avoir accès à une fonction plutôt sympa. En effet, il est possible de voir le nombre d’heures passées sur un jeu. Cela permet de se rendre compte du temps que l’on consacre à chaque jeu, car il est difficile de l’estimer. Le résultat est parfois surprenant lorsque le compteur s’affiche !

La manipulation est très simple pour accéder au compteur d’heures passées sur le jeu :

Allez sur le menu principal de la PS5. Pendant un jeu, il suffit d’appuyer sur le bouton PlayStation de la manette ;

Allez sur votre profil PSN en haut à droite de l’écran, reconnaissable à votre avatar ;

Appuyez sur le bouton croix de la manette puis sélectionnez « Profil » ;

Allez vers la droite pour choisir l’onglet « Jeux » ;

Utiliser ensuite les onglets pour basculer sur « Profil » et ensuite sur la partie « Jeux ».

Statistiques détaillées

Une fois dans ce menu, on accède à l’ensemble des jeux. On y trouve également les jeux PS4 mais aussi les démos jouables. Ceux-ci sont classés des plus joués récemment aux plus anciens. En sélectionnant un jeu, on peut visualiser au premier plan différentes statistiques. En effet, on y trouve la dernière fois où l’on a joué à ce jeu et le nombre d’heures totales passées dessus. Également, on voit immédiatement le pourcentage de progression et le nombre de trophées remportés.

C’est donc une manipulation très simple à effectuer et plutôt intéressante. Elle permet éventuellement de réguler son temps passé sur un jeu. C’est notamment intéressant lorsque l’on est sur la quête des 100%. Libre à vous ensuite de juger si vous y passez trop de temps (ou pas assez) !

