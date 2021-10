Apple : pas de nouvel évènement pour novembre, place à 2022

Apple est venu faire le show en cette fin d’année. La firme à la pomme a en effet présenté une flopée de nouveaux produits, allant du smartphone à l’ordinateur portable, tout en passant par la tablette, les écouteurs et la montre connectée. Malheureusement, plus aucun évènement devrait avoir lieu en cette fin d’année. D’après un récent rapport de Mark Gurman, les prochains produits Apple arriverait durant le début de l’année 2022.

L’année 2022 promet de belles choses pour Apple

En 2020, Apple a tenu trois évènements de fin d’année pour présenter ses nouveaux produits : septembre pour l’Apple Watch et l’iPad ; octobre pour les iPhone 12 et le HomePod mini ; et novembre pour les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec puce M1. Le schéma ne devrait cependant pas être le même en cette année 2021.

Mark Gurman vient en effet d’expliquer dans sa dernière newsletter Power On qu’il « ne s’attendait pas » à un troisième événement de la part d’Apple cette année. « Aucune autre annonce majeure » ne serait au programme selon lui. Le tant attendu nouveau Mac mini ne serait donc pas présenté en cette fin d’année 2021.

Le journaliste de chez Bloomberg explique cependant que le début de l’année 2022 serait sous le signe de plusieurs nouveaux produits Apple. Parmi ces derniers, il mentionne notamment un iMac avec un écran plus grand, mais aussi un nouveau Mac mini, iPhone SE et iPad Pro. Mark Gurman est aussi venu souligner que le MacBook Air 2022 avec puce M2 arriverait dans six à huit mois et signerait la « plus grande refonte depuis 2010 » de la gamme d’ordinateur ultraportable de la firme américaine.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Music : comprendre l’abonnement Voice Plan à 4,99 € par mois !

Via 9to5Google