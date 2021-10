Test – ROCCAT Torch : un micro polyvalent à moins de 100 euros

Dans le domaine des périphériques gaming, Roccat n’est plus à présenter. La marque allemande a développé son propre microphone dédié au gaming et à la création de contenus.

Le micro Roccat Torch est vendu plug-and-play, avec son socle qui intègre des commandes physiques. Pour l’enregistrement, il dispose de trois courbes de directivités : cardioïde, stéréo et whisper. Il dispose également d’un rétroéclairage RGB et peut se fixer à la plupart des bras de fixation disposant d’un filetage universel.

Pour un prix inférieur à 100 euros, le ROCCAT Torch vaut-il le coup ?

Caractéristiques techniques

Nom microphone ROCCAT Torch Microphone et performances Échantillonnage / Débit binaire 48 kHz, 24-bit Capsules 2 capsules à condensateur ∅14 x 6,5 mm par ROCCAT Diagrammes polaires Cardioïde, Stéréo, Whisper (exclusivité ROCCAT) Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz Niveau SPL max 110 dB Dimensions (étendu dans support) 13,8 cm × 9,5 cm × 20,8 cm Poids (microphone et support) 500 grammes Poids (microphone uniquement) 290 grammes Table de mixage Courbes de directivité audio Stéréo / Cardioïde / Whisper Réglage volume Bouton de volume principal avec fonction mute Réglage du gain Curseur de gain (RGB réactif) Configuration système requise PC Windows® 7, 8.1,10 or 11 USB USB 1.1/2.0/3.0 Compatible PS4 / PS5 / Xbox One AIMO Rétroéclairage RGB évolutif

Présentation et design

Le micro Roccat Torch est d’un design sombre laissant apparaître un rétroéclairage au niveau du logo. A cela, il faut ajouter les deux bandes RGB intégrées dans la structure du micro, dans sa longueur. Ces bandes ne sont pas qu’esthétiques, elles permettent de différencier les différents modes du micro, ainsi que le niveau du gain.

Roccat a pour habitude de présenter des produits avec un design sobre. Le Torch est sombre et sobre, que demander de plus. Pour les amateurs de RGB, son éclairage est assez visible, mais sans toutefois gêner.

Sur le sommet du micro, on trouvera une surface tactile à swiper pour activer ou désactiver le mode mute. Ce mode est intéressant, mais se déclenche souvent par inattention si la sensibilité est au maximum. Enfin, le micro présente une fixation universelle qui se situe sous ce dernier. Grâce à ce filetage universel, le Roccat Torch peut s’adapter sur la quasi-totalité des bras de fixation, qu’ils soient d’entrée de gamme ou plus onéreux.





Le microphone Torch est accompagné de son socle qui intègre toute la connectique nécessaire et offre des contrôles physiques. Ce socle présente une fixation universelle pour le micro Torch. Cette fixation, avec bague de réglage, permet au micro de s’incliner en arrière sans avoir besoin de le dévisser.

Le socle

Les contrôles physiques sont au nombre de trois. Le premier à gauche permet de sélectionner l’un des 4 modes, stéréo, cardioïde, whispter et off. Les trois premiers sont des modes de captation, et le dernier permet d’éteindre le micro. Le deuxième est un potentiomètre pour régler le volume du retour casque. Il permet aussi, en appuyant dessus, d’activer ou désactiver le micro (mode mute). Le troisième bouton permet de régler le gain du micro. A cela, il faut ajouter un témoin lumineux live qui s’allume en vert lorsque le micro est actif. Et un symbole de micro barré en rouge pour signaler lorsque le micro Torch est en mute.

A l’arrière du socle se trouve de gauche à droite : la sortie casque, la sortie USB-C (reliée à l’ordinateur), la sortie USB-C qui permet de relier le micro au socle, puis un bouton poussoir pour régler sur trois positions le niveau de sensibilité de la surface tactile placée au sommet du micro (le mode mute tactile), et pour finir, un bouton permettant de régler l’intensité du rétroéclairage (ou le désactiver totalement).

Le ROCCAT Torch est livré avec trois câbles : un USB-C vers USB-A (relie l’ordinateur au socle) et un câble USB-C/USB-C de 200 cm (pour une installation avec un bras de fixation) et un câble USB-C/USB-C court (pour relier le micro au socle lorsqu’il n’est pas sur un bras de fixation).

La qualité son du Roccat Torch

Le Roccat Troch se révèle agréable à utiliser, et cela, grâce à sa base et aux contrôles physiques qu’elle intègre. Il est donc facile de choisir entre les trois modes de directivité : stéréo, cardioïde et whisper ( ROCCAT ).

Le mode cardioïde permet de mettre en valeur sa voix, idéal lors des streams ou des parties de jeu. C’est un mode permettant de capter les sons venant de face.

Le mode stéréo permet une captation spatiale du son, en faisant une différence entre les sons venant de la droite et de la gauche. Ce mode vise essentiellement ceux désirant faire de l’ASMR ou lors d’une interview, un podcast.

Le troisième mode est le Roccat Whisper. Ce mode permet une captation des sons faibles, comme les chuchotements. Ce mode se tourne vers les joueurs désirant limiter le bruit lors d’une partie nocturne, tout en procurant une captation de qualité.

Lors des utilisations sur un bras de fixation, Roccat fournit dans son pack un câble d’une longueur de 200 cm permettant une fixation du micro tout en profitant du socle de réglage.

En ce qui concerne la qualité d’enregistrement, le Roccat Torch propose des captations de qualité, surtout compte tenu de son prix, et des accessoires fournis. On reste sur un micro d’entrée de gamme, mais ce dernier propose des prestations supérieures à bon nombre de micros dans la même gamme.

Les trois enregistrements ont été réalisés sur le même texte, en conservant un volume constant, sauf pour le mode chuchotement. Ces trois captations ont été faites sans traitement ni post-production pour un rendu réaliste.

Le mode Cardioïde avec un gain à 100%

Le mode Stéréo avec gain à 100%

Mode Roccat Whisper avec un gain à 100%

Des résultats convaincants

Lors de ce test, le volume final s’est révélé faible lorsque le gain était placé à une hauteur de 50%. Une fois le gain augmenté à son maximum, soit 100%, les enregistrements sont plus clairs et audibles.

Concernant les différents modes, la directivité cardioïde n’est pas très efficace. Les bruits latéraux sont captés sans produire une réelle différence avec une captation de face. Le mode stéréo est fonctionnel, et le mode whisper remplit sa fonctionnalité, tout en laissant entendre les chuchotements. Le Roccat Torch réussit à retranscrire un timbre de voix naturel, chaud et assez précis pour une utilisation non professionnelle. Le filtre anti-pop est efficace.

Le logiciel du Roccat Torch

Le logiciel du microphone Torch est le ROCCAT Neon. Son unique utilité est de synchroniser ses effets de rétroéclairage RGB avec les autres périphériques de la marque. Et pour cause, ce logiciel n’est pas celui utilisé par les autres périphériques ROCCAT. Il n’apporte qu’une utilité visuelle, sans grand intérêt.

Les réglages se font uniquement via le socle. Le paramétrage du microphone se fait très rapidement et tous les réglages sont à portée de main.

Conclusion : le microphone ROCCAT Torch

Roccat a frappé un grand coup avec son tout premier microphone. La marque vise directement les streamers et les gamers. Même si son design ne plaira pas à tout le monde, le micro Torch est bien construit. Il est avant tout pensé pour être fonctionnel, grâce aux commandes physiques intégrées dans le socle. Son utilisation est agréable.

Pour ce qui est de la captation, le microphone Torch montre des faiblesses. La voix est naturellement retranscrite, chaude, mais elle manque parfois de présence et de clarté. Le mode cardioïde manque de précision et la captation n’est pas assez étroite pour atténuer les bruits ambiants.

Pour conclure, affiché à un prix inférieur à 100 euros, le Roccat Torch est sûrement l’un des modèles les plus intéressants avec un bon rapport qualité-prix.

