Mac mini : puce M1X et nouveau design dans les prochains mois

Quand Apple lancera-t-il le prochain Mac mini ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera dans les « prochains mois ». Au programme, une puce survitaminée ainsi qu’un nouveau design.

Mac mini : une montée en gamme

Le Mac Mini a été l’un des premiers produits Apple à recevoir le processeur M1 en 2020 aux côtés du MacBook Air et du MacBook Pro. Depuis ces nouveaux processeurs, aucun de ces produits n’a fait l’objet d’une refonte. Cependant, d’après Mark Gurman, c’est sur le point de changer dans les prochains mois.

Alors que le MacBook haut de gamme sera le premier, le MacBook Air sera relooké l’année prochaine et le Mac mini figure également dans la feuille de route d’Apple.

Cet ordinateur est utilisé pour des tâches plus basiques comme le streaming vidéo. Gurman dit que la société vend toujours un modèle Intel parce que les gens « l’utilisent comme machine de développement de logiciels, comme serveur ou pour leurs besoins de montage vidéo » et cela « disparaîtra dans les prochains mois avec un Mac M1X haut de gamme. mini.”

Une refonte totale : plus de ports, nouveau design

Dans sa newsletter dominicale, le journaliste de Bloomberg décrit succinctement ce nouveau Mac mini plus puissant, en se contentant d’affirmer qu’il aura un nouveau design et des ports supplémentaires par rapport au modèle M1 actuel. L’ordinateur pourrait ressembler au concept imaginé par Jon Prosser en mai dernier.

La machine aurait alors un design différent du modèle actuel avec une partie supérieure qui serait en un matériau « façon plexiglas ».

De plus, le boîtier serait encore plus fin et surtout, il intègrerait quatre ports Thunderbolt/ USB 4, deux USB-A, un Ethernet, un HDMI et la même prise d’alimentation magnétique que l’iMac 24 pouces.

Ce Mac mini M1X pourrait sortir dans la foulée des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont attendus avant la fin de l’année.