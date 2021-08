Apple prévoit plusieurs keynotes en septembre, à quoi peut-on s’attendre ?

Habituellement, Apple réalise une keynote au mois de septembre de chaque année afin de présenter ses nouveaux iPhone. Cette année, il se pourrait que le constructeur d’iPhone ne réalise pas une, mais plusieurs keynotes au cours du mois de septembre.

Apple : trois keynotes en septembre ?

La rentrée s’annonce chargée du côté de chez Apple. MacBook Pro, AirPods, iPhone, iPad, Apple Watch… La marque à la pomme devrait présenter un grand nombre de produits d’ici la fin de l’année. Son calendrier devrait cependant être différent des autres années avec au moins deux évènements spéciaux dès le mois de septembre.

Alors que Bloomberg annonçait il y a quelques jours deux keynotes du côté d’Apple entre septembre et novembre, les journalistes de DigiTimes penchent plutôt pour trois évènements sur le mois de septembre. Un pour iPhone, un pour iPad et un pour Mac.

En tenant compte de tous ces produits qui sont annoncés pour être dévoilés par le groupe, le fait d’organiser plusieurs keynotes serait une sage décision.

Le scénario rapporté par DigiTimes, où Apple organisera plusieurs événements sur le mois de septembre est peu probable, même si rien n’est impossible. Répartir les annonces et les sorties permet à Apple d’être toujours en tête sur les sites d’actualité, mais aussi de mieux gérer l’effort de production nécessaire, notamment en ces temps de pénurie sur les semi-conducteurs.

De nombreux produits attendus pour cet automne

L’année dernière, Apple avait tenu trois conférences : l’une en septembre pour présenter l’Apple Watch Series 6 et l’iPad 8, une autre en octobre dédiée aux iPhone 12 et au HomePod mini et une dernière en novembre pour ses nouveaux MacBook M1. Trois évènements donc, marqués par les difficultés d’organisation d’une année particulièrement inédite à cause de l’épidémie mondiale de Covid-19.

En 2021, Apple a eu le temps de s’adapter et de gérer ses problèmes de productions. Ce ne serait donc pas impossible que la firme de Cupertino décide de revoir un peu son planning pour présenter ses nouveaux produits le plus tôt possible.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez vite la farandole de nouveaux produits Apple attendue pour cet automne (iPhone 13, AirPods 3, MacBook Pro, iPad mini 6…)