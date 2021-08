Windows 11 : comment télécharger et installer l’ISO publiée par Microsoft ?

Les premières ISO de Windows 11 ont été publiées par Microsoft. Une image ISO va permettre une nouvelle installation (clean install) du système d’exploitation en préversion. Et ce, sans aucun risque de virus.

Microsoft publie les ISO de Windows 11

Windows 11 est disponible en bêta depuis plusieurs mois déjà et se voit amélioré chaque jeudi par Microsoft. Après plusieurs semaines de corrections de bugs et d’optimisation en tout genre, l’éditeur lance les premières images ISO de l’OS. L’ISO désormais disponible est celle de la build 22000.132 de Windows 11.

Cependant, ces ISO ne sont pas « grand public ». Ils sont publiés dans la cadre du programme Windows Insider. Cela indique également qu’ils installent une version « Preview » de Windows 11, la build 22000.132 qui ne peut pas être considérée comme stable. Elle doit être utilisée uniquement dans le cadre de tests .

Pour accéder à cette page de téléchargement, vous devez impérativement être membre du programme Insider de Microsoft, et vous connecter à votre compte Microsoft. Après avoir sélectionné la version de la Preview à récupérer, Microsoft vous demandera de choisir la langue de l’OS avant de vous proposer un lien de téléchargement. Attention cependant, celui-ci ne reste actif que durant 24 heures.

L’image ISO récupérée, qui pèse un peu plus de 5 Go, peut ensuite être utilisée pour mettre à niveau une machine compatible disposant déjà de Windows ou pour réaliser une installation propre.





Pour une mise à niveau, double-cliquez sur le fichier .ISO pour le monter et l’ouvrir sur votre machine, et lancez le fichier setup.exe qu’il contient. Sélectionnez ensuite l’option Modifier les paramètres à conserver et choisissez de Conserver les fichiers personnels et les applications avant de valider.

