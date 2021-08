Windows 11 : un nouveau design pour les applications natives

Windows 11, tous les jeudis, se met à jour pour les utilisateurs bêta. La dernière version propose enfin la nouvelle identité visuelle pour les applications natives.

Windows 11 propose un nouveau design pour ses apps natives

Quatre logiciels font peau neuve grâce à une refonte graphique. La première est l’outil de capture d’écran. Auparavant scindées en deux applications distinctes, les outils « Capture d’écran » et « Capture d’écran et croquis » ont été fusionnés sous un seul outil « Capture d’écran ».

Nous retrouvons une fenêtre avec des bords arrondis, un design plus simple et surtout une cohérence avec le mode sombre. Si vous avez choisi ce mode sombre pour Windows 11, la fenêtre sera d’un gris reposant pour s’harmoniser avec le reste. L’harmonisation est d’ailleurs l’un des gros points forts de ce nouvel OS. La seule « vraie » nouveauté est l’inclusion de la manipulation Windows + Shift + S pour prendre un screenshot rapidement.

L’outil capture, Calculatrice, Calendrier et Mail font peau neuve

L’application Calculatrice connait elle aussi une petite refonte. Quand on la compare à l’ancienne, les améliorations paraissent mineures. On a simplement un réagencement de certains boutons, mais dans l’ensemble, c’est la même. On remarque toujours les bords arrondis, mais aussi et surtout l’ajout d’un mode sombre, toujours pour se conformer au thème principal du système d’exploitation. De la même manière, les angles des applications Calendrier et Mail ont été arrondis, et elles s’adapteront aussi au thème de Windows.

Ces changements sont finalement très légers et uniquement d’ordre esthétique. Les utilisateurs ne seront donc pas perdus par rapport au design de Windows 10. D’autres applications telles que Paint, Photos, Clock et plus encore devraient également s’adapter selon cette tendance.

Redmond a également laissé entendre que l’application Teams aura un aspect et une convivialité inspirés de Windows 11, mais il est probable qu’elle sera mise en œuvre un peu plus tard en raison de sa plus grande complexité.

