Disney+ passerait devant Netflix sur le marché du streaming vidéo en 2026

En 14 mois, Disney+ a dépassé son objectif de 2024 fixé à 90 millions d’abonnés. L’écart entre Disney+ et Netflix se resserre de plus en plus, et surtout plus rapidement que prévu. Et cette nouvelle plateforme pourrait bien devenir numéro 1 du streaming vidéo.

Des résultats au-delà des attentes

Disney a séduit au-delà des attentes d’avril à juin, aussi bien du côté des plates-formes de streaming que des parcs d’attractions, d’après les résultats publiés jeudi 12 août.

Le groupe américain a ravi les investisseurs avec des résultats supérieurs à leurs attentes : 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 923 millions de profits d’avril à juin, au lieu de la perte nette de 4,7 milliards de dollars à la même période l’année dernière. Grâce à la réouverture de tous ses parcs d’attractions, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 45 % sur un an. Ces résultats ont immédiatement fait réagir les marchés. En effet, l’action Disney a enregistré une forte hausse à Wall Street vendredi, jour de publication de ces chiffres.

Disney Plus pourrait bientôt dépasser Netflix

Ces trois derniers mois, Disney+ a gagné 12,4 millions d’abonnés, l’amenant à un total de 116 millions. Pendant ce temps, Netflix n’a gagné que 4 millions d’abonnés sur la même durée.

À ce rythme, il ne faudrait ainsi que 5 ans à Disney+ pour comptabiliser plus d’abonnés que Netflix. Une surprise pour les analyses, qui pensaient la plateforme incapable d’atteindre ces chiffres à cause de son catalogue jugé trop ciblé pour les enfants. Cependant, la plateforme a su se diversifier, avec des séries à succès ou encore le lancement de son offre Star destinée à un public plus adulte.

En 2026, selon Digital TV Research, Disney sera à la tête d’un portefeuille de 294 millions d’abonnés tandis que Netflix en comptera 286 millions. Cependant Netflix restera numéro 1 en termes de recettes avec un chiffre d’affaires de près de 40 milliards de dollars alors que Disney+ n’en réalisera que la moitié, soit 21 milliards de dollars.

En effet, c’est en Asie que Disney+ va progresser le plus : 13 pays asiatiques, dont l’Inde et l’Indonésie, lui apporteront 108 millions d’abonnés, soit l’équivalent de 37% de son portefeuille, avec une contribution de seulement 13% sur le chiffre d’affaires (2,6 milliards de dollars) en raison du très faible prix de l’abonnement dans ces pays.

Néanmoins, il y a un domaine où Disney+ est encore bien loin d’être à la hauteur de Netflix : celui du revenu par utilisateur. En moyenne, Netflix touche 14,54 dollars par abonné, tandis que Disney+ ne gagne que 4,16 dollars. De plus, le numéro 1 mondial du streaming pourrait bien creuser l’écart avec l’arrivée de nouveaux contenus comme les jeux vidéo, qui diversifieront encore plus son offre.

