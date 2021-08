Bose QC 35 II : comment remplacer les coussinets des oreillettes ?

Cela fait maintenant plus de deux ans que j’ai fait l’acquisition d’un Bose QC (QuietComfort) 35 II. Avec une utilisation quasi journalière, l’usure est totalement normale sur ce type de produit, même si vous y faites très attention. Après ces deux ans, la surface recouvrant les coussinets a commencé à se détacher, laissant à nue la mousse d’une de ces oreillettes. Deux options se présentaient ainsi à moi : acheter un nouveau casque ou changer moi-même les coussinets. Vous l’aurez compris, j’ai opté pour le second choix.

Avant toute chose, sachez que je me suis tourné vers la compagnie Accessory House Global (AHG) pour acheter une paire de rechanges et effectuer ce changement de coussinets moi-même. Le kit contient deux coussinets et canevas, un petit outil ainsi qu’un court manuel d’instruction. Pour information, des kits similaires existent pour les coussinets d’autres marques de casques (Sony, Sennheiser, Audio Technica, Beats…).

À travers cet article, vous découvrirez un tutoriel et mon retour d’expérience sur cette manipulation ainsi que le produit de AHG.

État des lieux du Bose QC 35 II avant manipulation





Avant toute chose, faisons rapidement l’état des lieux de notre Bose QC 35 II avant toute manipulation. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre, la face extérieure est intacte, tout comme l’arceau. Cependant, la situation est totalement différente pour la face intérieure. Après deux ans d’utilisation, la surface recouvrant le coussinet droit s’est détériorée et celle du coussinet gauche s’est détaché et laisse entrevoir la mousse.

Le remplacement des coussinets du Bose QC 35 II

Avant tout chose, sachez que le court manuel présent dans la boite des coussinets de remplacement du Bose QC 35 II de AHG vous permet d’avoir toutes les instructions brièvement. L’entreprise recommande aussi d’aller voir sa vidéo YouTube en tapant certains mots clés ou en scannant un QR-Code. Cette dernière est très bien réalisée et permet de faire de façon minutieuse chaque étape.

1. Enlever les coussinets

Pour commencer, il est nécessaire de retirer les coussinets. Pour cela, il suffit de tirer gentiment dessus afin de décocher chaque petite attache permettant de les maintenir.

2. Enlever les canevas

La seconde étape consiste à enlever les canevas du casque Bose QC 35 II, soit les petits tissus installés entre les transducteurs et votre oreille avec la mention « R » pour Right (droite) et « L » pour Left (gauche).

Pour les enlever, il suffit de soulever délicatement les canevas au niveau des points de colle. Avec le petit outil inclus dans la boite de remplacement, vous pourrez faciliter le détachage de cette colle, et ainsi éviter d’en laisser. Les emplacements seront ainsi tout propres pour la pose de ces nouveaux canevas.

Après les avoir détachés, nous vous conseillons de passer un petit coup de brosse miniature pour enlever les résidus ayant pu tomber dans les oreillettes du casque depuis son achat (poussière, cheveux, pellicules…).

Anciens canevas en haut / Nouveaux canevas en bas

3. Mettre les nouveaux canevas

Cette étape n’a rien de très sorcier, il va falloir enlever les deux autocollants présents sur la zone de colle de chaque canevas. Ensuite, il faudra les placer sur les emplacements prévus à cet effet sur les oreillettes de votre casque. Vous pouvez les reconnaître grâce aux traces de colle laissée lorsque vous avez enlevé vos anciens canevas.





4. Mettre les nouveaux coussinets

Dernière étape, mettre les nouveaux coussinets sur le Bose QC 35 II. Pour cela, munissez-vous de votre petit outil et poussez le rebord en plastique noir dur du coussinet vers l’oreillette. Vous devriez entendre un premier clic. Refaites l’opération tout le long de l’oreillette pour clipser le coussinet. Les derniers clips sont les plus compliqués étant donné qu’il faut appliquer plus de force.

5. Avant/après : un tout autre monde

Pour conclure ce changement de coussinets d’oreillettes du Bose QC 35 II, voici l’avant/après !

Conclusion

Le changement des coussinets des oreillettes du Bose QC 35. Cette manipulation a été très simple à effectuer. Aucune difficulté n’a réellement été constatée à l’exception des derniers clips pour insérer les nouveaux coussinets dans chaque oreillette. Tout cela a notamment été possible grâce au tutoriel YouTube d’AHG, permettant ainsi de bien comprendre chaque étape et répéter les gestes correctement.

En effectuant cette manipulation, j’ai réussi à retrouver mon casque comme lorsque je l’ai acheté. Nous espérons que ce tutoriel vous aura donné l’envie d’offrir une seconde vie à votre casque favori !

