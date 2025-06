TUTO – Ces fonctions intégrées vous aideront à décrocher de votre smartphone

Nous sommes nombreux à passer beaucoup (trop) de temps sur nos smartphones. Entre les réseaux sociaux, les jeux et autres applications divertissantes, le smartphone est devenu notre loisir n°1, devenant presque même un besoin. En effet, beaucoup d’entre nous ne parviennent pas à mettre de côté leur smartphone ne serait-ce que quelques minutes. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de renverser la tendance et de décrocher de notre smartphone. D’ailleurs, il existe des fonctions intégrées à notre smartphone qui peuvent déjà nous permettre de passer moins de temps sur notre écran. Découvrons dans cet article quelles sont ces fonctionnalités et comment les activer.

Savoir combien de temps vous passez sur votre smartphone via l’application « Bien-être numérique »

Avant de découvrir les fonctions intégrées qui vous permettront de réduire votre temps d’écran, il peut être intéressant de savoir quelles applications vous accaparent le plus de temps. Cela pourrait vous aider à prendre les mesures nécessaires pour changer vos habitudes. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les « Paramètres » de votre appareil

» de votre appareil Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Bien-être numérique et contrôle parental » et cliquez dessus

» et cliquez dessus Cliquez sur « Voir les informations sur l’activité » et appuyez sur « Modifier dans les paramètres »

» et appuyez sur « » Appuyez sur « Bien-être numérique » et sur « Autoriser l’accès aux données d’applications »

» et sur « » Revenez ensuite dans « Bien-être numérique et contrôle parental » et activez l’option « Afficher l’icône dans la liste d’applications ».

Configurer le mode coucher

Vous avez du mal à respecter votre heure de coucher ? Cela a pour conséquence que vous ne vous sentez pas assez reposer au réveil ? Pour changer cela, vous pouvez activer le « Mode Coucher ». Ce mode vous permet de définir une routine qui s’active automatiquement. Par exemple, ce mode fera passer votre écran en noir et blanc en baissant la luminosité et activera le mode silencieux. Ne vous inquiétez pas pour vos alarmes ou les appels, ceux qui sont définis comme prioritaires se feront toujours entendre. Pour activer ce mode, il vous faut :

Entrer dans la section « Bien-être numérique », sous l’option « Résumé hebdomadaire moyen », vous verrez un encadré intitulé « Définir une routine de coucher », cliquez sur « Configurer »

», sous l’option « », vous verrez un encadré intitulé « », cliquez sur « » Définir les heures auxquelles ce mode s’activera et se désactivera et les jours concernés.

Définir des limites de temps sur vos applications

La fonctionnalité « Bien-être numérique » inclut une option qui vous permet de rendre une application inaccessible après une période définie. Pour configurer cette option, il vous faut :

Aller dans « Bien-être numérique »

» Sous « Pour déconnecter », cliquez sur « Limites pour les applications »

», cliquez sur « » Vous verrez alors vos applications avec un sablier sur le côté droit

Cliquez sur le sablier de l’une des applications et définissez un temps d’utilisation maximal et validez en cliquant sur « Ok »

» L’application prendra alors place en haut de la liste, sous la mention « Avec limites ». Pour lever cette limite, il vous suffit de toucher le sablier et cliquer sur « Supprimer la limite ».

Configurer le mode « sans distractions »

Si vous avez besoin de vous concentrer durant une certaine période sans craindre d’être interrompu par les notifications de votre smartphone, configurez le mode Sans distractions. Ce mode rendra les applications de votre choix silencieuses pendant un délai déterminé. Pour configurer ce mode, suivez les étapes suivantes :

Dans « Bien-être numérique », touchez « Sans distractions » sous « Pour déconnecter ».

», touchez « » sous « ». Vous devez sélectionner les applications qui nuisent à votre concentration en cochant les cases correspondantes.

Une fois cela fait, appuyez sur « Activer ».

Désormais, vous pouvez retourner sur la page précédente et toucher Faire une pause avant de choisir entre 5, 15 et 30 minutes. Les notifications des applis sélectionnées ne seront pas affichées durant ce laps de temps.

Nos conseils pour passer moins de temps sur son smartphone

Pour limiter le temps passé sur votre appareil, vous pouvez adopter quelques bonnes habitudes comme :