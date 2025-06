Un nouveau jeu de combat en équipe est annoncé, et il s’appelle Saturday AM: Battle Manga

On est dans une période où les jeux de combat en équipe ont le vent en poupe. Après le 4v4 de Marvel Tokon et le 3v3 de Invincible VS, un nouvel outsider vient d’apparaître. Baptisé Saturday AM: Battle Manga, ce titre réunira les héros du manga Saturday AM dans un jeu de combat en 2v2. On vous dit tout !

Saturday AM: Battle Manga, de quoi ça parle ?

Le 24 juin dernier, Son Studios lève le voile sur son prochain projet baptisé Saturday AM: Battle Manga. Il s’agit d’un jeu de combat en équipe de 2v2, mettant en scène des personnages des mangas Saturday AM. Le titre mise également sur un gameplay en 2,5D avec des commandes classiques à base de quart de cercle.

“Depuis onze ans, Saturday AM se concentre sur la création d’histoires profondes avec des perspectives nouvelles issues de nationalités et de cultures différentes”, a déclaré Frederick L. Jones, fondateur et éditeur de Saturday AM. « L’anime mis à part, il y a quelque chose de tellement riche à donner à nos fans une chance d’interagir avec nos personnages d’une manière aussi dynamique et interactive qu’un jeu vidéo. Nous sommes ravis de le faire avec un groupe extraordinaire comme Son Studios. »

Côté roster, il s’annonce déjà varié. Apple Black, Clock Striker, World of Ghosts ou encore Soul Beat rejoindront donc le jeu en tant que combattants. Le tout, sous une direction artistique fidèle aux pages du manga.

Jesse Segun-Oside, PDG de Son Studios et directeur du jeu, a ajouté : « Le tag fighting game est un genre que j’aime depuis l’enfance et dans lequel j’ai toujours rêvé de mener un projet. Donner le coup d’envoi avec ces personnages est le moyen idéal de donner vie à cette vision, avec impact. »

Côté développement, le projet en est encore à ses débuts. La fenêtre et les plateformes de sortie restent donc inconnues pour le moment. Seuls quelques visuels en pré-alpha sont disponibles, sans trailer ni démonstration de gameplay.

Vous pouvez les voir ci-dessous :