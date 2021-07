Netflix confirme l’arrivée d’un service de jeu vidéo gratuit pour ses abonnés

Netflix va bientôt lancer son offre de jeux vidéo en streaming. Après avoir recruté un ancien d’EA spécialisé dans le mobile, Netflix dévoile les contours de sa nouvelle catégorie jeux vidéo, qui sera dédiée aux jeux mobiles.

Netflix se lance dans le jeu vidéo en streaming

Dans une lettre à ses investisseurs, Netflix a donné plus de détails concernant son offre gaming, avec notamment son coût et la première plateforme visée.

« Le Netflix du jeu vidéo » arrive enfin pour de vrai. Longtemps utilisée pour évoquer certaines offres de cloud gaming (le Xbox Game Pass notamment) ou Apple Arcade, cette expression va prendre un tout autre sens avec le lancement de la célèbre plateforme de SVoD dans le domaine du gaming.

Toutefois, Netflix précise bien que le jeu mobile sera la cible « au début ». Il n’est donc pas exclu, en cas de lancement réussi, de voir la plateforme s’attaquer à des jeux à plus gros budget. Et pourquoi pas concurrencer les grosses offres de streaming actuelles. Ainsi, Netflix va donc commencer avec une offre assez différenciée par rapport à la concurrence, tout en se gardant la possibilité de se positionner plus frontalement dans le futur.

Une stratégie qui, si elle se confirme, semble plutôt intelligente, tant il est difficile de concurrencer frontalement les géants du gaming PC et consoles. Ces jeux mobiles reprendraient les différentes séries à succès, prouvant la volonté de Netflix de miser sur ses exclusivités. L’entreprise avait d’ailleurs déjà sorti, entre autres, un jeu Stranger Things développé par Telltale.

Pas de surcout pour les abonnés

Confirmant les informations de l’agence de presse américaine, Netflix inclura ce service dans l’abonnement, sans frais supplémentaires. Il ne s’agit finalement pas tant d’un nouveau service que d’un nouveau type de contenu « comme les films originaux, l’animation ou la télévision non scénarisée ».

D’autre part, Netflix a également précisé que les jeux ne présenteront pas de publicités intégrées. Le COO Greg Peters a en effet confirmé ce point. La plateforme restera donc dépourvue de spots publicitaires. On se doute toutefois que Netflix finira par répercuter le coût de ce nouveau service sur le prix de l’abonnement dans le futur.

