Netflix : les nouveautés du mois de juillet 2021

L’été arrive, mais Netflix reste actif et ne prend pas de vacances. Le service de streaming revient pour le mois de juillet avec de nouveaux films et de nouvelles séries. Les nouveautés de ce mois de juillet restent toutefois un peu maigres. On notera tout de même quelques films incontournables et de nouvelles saisons de séries très attendues. Pour rappel Netflix est disponible en plusieurs formules, Essentiel, Standard et Premium respectivement au prix de 7,99 €, 11,99 € et 15,99 €.

Les nouvelles séries

Young Royals : 1 er juillet

juillet Mortel (saison 2) : 2 juillet

Atypical (saison 4) : 9 juillet – Déjà une 4ᵉ saison pour cette série qui ne payait pas de mine. À voir sans concession, en ayant regardé les saisons précédentes bien sûr.

Virgin River (saison 3) : 9 juillet

Mes Premières fois (saison 2) : 15 juillet

Peppa Pig (saison 6) : 15 juillet

Sky Rojo (saison 2) : 23 juillet

How to Sell Drugs Online (fast) (saison 3) : 27 juillet

Outer Banks (saison 2) : 30 juillet – En déterrant un secret enfoui depuis longtemps, des ados déclenchent une série d’événements malencontreux qui les entraînent dans une chasse au trésor incroyable.

Les films Netflix de juillet 2021

L’intégrale du Hobbit : 1 er juillet

juillet L’intégrale de Twilight : 1 er juillet

juillet Fences : 1 er juillet

juillet 120 battements par minute : 1 er juillet

juillet Youth : 1 er juillet

juillet La Grande Bellezza : 1 er juillet

juillet Jumanji : bienvenue dans la jungle : 2 juillet

Fear Street Partie 1 : 1994 : 2 juillet – 3 parties pour cette nouveauté, espacées de quelques jours. Une production assez attendue qui saura vous faire frissonner.

Pur-sang : 7 juillet

Fear Stree Partie 2 : 1978 : 9 juillet

Comment je suis devenue super-héros : 9 juillet – Une autre nouveauté assez attendue, un film français avec Benoît Poelvoorde sur les super héros.