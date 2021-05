Netflix : Les nouveautés du mois de Juin 2021

Les terrasses et cinémas sont de nouveau ouverts, mais il reste toujours un couvre-feu en vigueur. Alors pour nous occuper pendant les soirées de couvre-feu, Netflix, le service de SVOD le plus connu dévoile son contenu pour ce mois de juin 2021. C’est un mois de juin plutôt bien fourni que nous présente Netflix. Pour rappel Netflix est disponible en plusieurs formules, Essentiel, Standard et Premium respectivement au prix de 7,99€, 11,99€ et 15,99€.

Les séries de juin

C’est parti pour les séries, à noter Sweet Tooth avec une bande-annonce intéressante ainsi que le très attendu Lupin saison 2. Elite poursuit sa lancée avec la saison 4 pour le plus grand bonheur des fans.

LE 1ER JUIN

Heidi – Saison 2

Married to medicine – Saison 2

Les Octonauts – Saison 4

LE 2 JUIN

Summertime – Saison 2

LE 4 JUIN

Le monde qui nous habite – Saison 1

Sweet Tooth – Saison 1

LE 5 JUIN

Vikings – Saison 6 Episodes 1 à 10

LE 9 JUIN

Ca croustille – Saison 1

LE 10 JUIN

Trese : entre deux mondes – Saison 1

LE 11 ​JUIN

Lupin – Partie 2

LE 15 ​JUIN

Comptinie-les-oies – saison 2

LE 16 ​JUIN

Suits – Saison 9

LE 17 ​JUIN

Atiye – Saison 3

Black Summer – Saison 2

LE 18 JUIN

Elite – Saison 4

Ces incroyables locations de vacances – Saison 1

Même pas la peine – Saison 1

LE 20 JUIN

The Sinner – Saison 3

LE 23 JUIN

Séduction haute tension – Saison 2

LE 24 JUIN

The Naked director – Saison 2

Les films à venir

Beaucoup de films sont à voir ou à revoir en juin comme le montre le planning ci-dessous. On s’attardera sur Awake pour qui, là aussi, la bande-annonce semble prometteuse.

LE 1ER JUIN

Trous noirs : aux confins du savoir

StartUp – Toutes les saisons

Poseidon

Les Real Housewives d’Atlanta

Il était une fois.. les Super mini monstres

Le meurtrier de minuit

Un pari de dingues

Seven Souls in the Skulls Castle : Season Waning Moon

Au bout du conte

LE 2 JUIN

I’m (Endless like the space)

Carnaval

Un Napolitain à New York

Mort suspecte d’une mineure

L’arbre aux sabots

On ne plaisante pas avec les étoiles

Nour

Vivere : sur les traces de Villorio de Sica

La secrétaire particulière de papa

Commandos, l’enfer de la guerre

LE 3 JUIN

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : le film

Danse avec les Queens

Creator’s file

Alan Saldana : Encarcelado

LE 4 JUIN

Sweet & Sour

Notre planète a ses limites : l’alerte de de la science

LE 8 JUIN

Croman

Rattrapage

LE 9 JUIN

Awake

LE 10 JUIN

Locombianos

LE 11 ​JUIN

Le dragon génie

LE 15 ​JUIN

Believe me : enlevée par un tueur

Taken 1 – 2 – 3

Un monstre à Paris

LE 16 ​JUIN

Le cap des manchots

Padman

LE 17 ​JUIN

Katla

LE 18 JUIN

Un papa hors pair

Jagame Thandhiram

L’avenir



LE 23 JUIN

Good on paper

La Casa de las flores : le film

LE 30 JUIN