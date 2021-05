Roccat annonce le Syn Pro Air : un casque avec un son 3D immersif

La marque Roccat vient d’annoncer la sortie prochaine d’un tout nouveau casque sans-fil très intéressant pour les gamers, le Syn Pro Air.

Roccat lance un nouveau casque gaming, le Syn Pro Air

ROCCAT, la marque allemande de périphériques PC basée à Hambourg appartenant au groupe Turtle Beach annonce la sortie prochaine du casque de jeu PC sans fil premium Syn Pro Air. Ajout majeur à la gamme de casques de ROCCAT, le modèle Syn Pro Air se positionne comme la meilleure offre sans fil de la marque. Le Syn Pro Air combine le design et l’ingénierie allemands propres à ROCCAT, à l’expertise audio ainsi que les technologies brevetées de Turtle Beach. Il en résulte un casque élégant mettant en avant le style caractéristique de ROCCAT, couplé à la technologie sans fil Stellar de la marque, pour une expérience audio 3D puissante soutenue par la longue durée de vie de la batterie et l’éclairage RGB intelligent AIMO.

Le Syn Pro Air dispose également des innovations exclusives et brevetées de Turtle Beach, telles que le Superhuman Hearing® pour un avantage concurrentiel, le microphone haute sensibilité TruSpeak™ pour une communication cristalline, ainsi que les coussinets ProSpecs™ adaptés aux joueurs qui portent des lunettes.

Conçu à partir des matériaux les plus récents et les plus avancés de la marque ROCCAT, le Syn Pro Air est un casque robuste et léger. Son design met en avant l’écosystème de retroéclairage AIMO de ROCCAT, qui offre jusqu’à 16,8 millions d’options de personnalisation de l’éclairage. Ses coussinets d’oreille sont en mousse à mémoire de forme, tandis que l’arceau parfaitement ajusté garantit le confort durant de nombreuses heures. Enfin, les coussinets proposent des propriétés d’évacuation de l’humidité pour empêcher l’accumulation de chaleur et de sueur.

Une nouvelle technologie de son 3D, pour une expérience inédite et immersive

Le Syn Pro Air repousse les limites du son 7.1 traditionnel. L’audio 3D introduit une troisième dimension dans le spectre sonore, permettant aux joueurs d’entendre tout ce qui les entoure. Le son du casque repose sur les haut-parleurs de 50mm Nanoclear™ de Turtle Beach. Outre un son 3D particulièrement immersif, le Syn Pro Air embarque la technologie Superhuman Hearing de Turtle Beach qui, en accentuant les sons critiques dans le jeu, comme les bruits de pas des ennemis qui s’approchent, assure un avantage concurrentiel.

Le Syn Pro Air utilise la technologie sans fil Stellar de ROCCAT pour offrir une expérience fluide et sans fil. Cette dernière gère de manière continue la puissance du signal du casque ainsi la consommation de la batterie pour atteindre une autonomie exceptionnelle de 24 heures d’utilisation sur une seule charge. Les joueurs qui auraient oublié de charger leur périphérique avant leur session de jeu pourront profiter d’une charge rapide de 15 minutes en USB-C pour cinq heures de jeu. Vous pourrez également profiter d’un émetteur USB-A sans fil de 2,4 GHz.

Enfin, le Syn Pro Air comprend des commandes audio intuitives sur l’oreillette pour un réglage facile du son. Afin de simplifier son transport pour les joueurs et streamers qui voyagent, les écouteurs du casque se replient facilement et son microphone amovible TruSpeak peut être rabattu pour être mis en sourdine.

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le Syn Pro Air de ROCCAT auprès de certains revendeurs ainsi que sur le site de ROCCAT. Il sera disponible le 20 juin 2021 au prix public conseillé de 149,99€.

