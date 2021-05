En février dernier, nous avions testé pour vous le casque Roccat Elo X Stéréo, le casque le plus abordable de la gamme de Roccat. Le Roccat Elo 7.1 USB est son évolution améliorée qui prend en charge la virtualisation 7.1. Dans cet article, nous allons voir s’il tient ses promesses et ce qui le différencie de son prédécesseur.

Présentation du Roccat Elo X 7.1

Il existe deux versions de ce casque. Celle que nous avons eu entre nos mains est le Elo X 7.1 USB, mais son équivalent sans fil est également disponible. Pour 30€ de plus, c’est une possibilité à envisager si les câbles vous dérangent sur un bureau. Quoi qu’il en soit, voici donc les caractéristiques techniques de la version filaire :

Boutons de contrôle Volume principal

Couper / activer le micro

Volume d’écoute du micro Microphone Unidirectionnel, amovible Poids 374 grammes Longueur du câble Câble tressé de 2,5 mètres Oreillettes Fermées avec mousse à mémoire de forme Réponse en fréquence 20 Hz – 20 KHz Diamètres des drivers 50 mm Compatibilité Windows 7, 8 et 10 via USB 2.0 ou plus

Design du Roccat Elo X 7.1

Si vous avez déjà lu notre test du casque Elo X Stéréo de la même marque, vous ne serez alors pas étonné de retrouver un design très similaire. Sur le point de l’esthétique, ce sont les détails qui font la différence.

On retrouve donc un périphérique entièrement en plastique, surmonté par un double arceau en métal, indépendant du bandeau rembourré ajustable. Ce dernier est étirable et permet à l’utilisateur de ne pas avoir à chercher le bon réglage : il s’ajuste de lui même à l’écartement des oreillettes et épouse la forme du crane, quel que soit le gabarit. C’est aussi le passage du câble tressé qui passe de l’oreillette gauche à la droite.

C’est d’ailleurs sur l’oreillette gauche que ses situent les trois boutons de contrôle : c’est un de plus que sur le Elo X Stéréo. Nous disposons ici d’une molette pour contrôler le volume de sortie des écouteurs, une autre pour le volume du retour de voix instantané et un bouton pour couper ou réactiver le micro. Ceux ci sont actionnables avec le pouce gauche et sont placés assez haut. Au début, attention toutefois à la confusion entre les deux molettes : c’est la plus haute qui règle le volume sonore.

Le tout est solidement assemblé, sans vilains craquements de plastiques. Les oreillettes peuvent s’orienter vers l’intérieur à 90° en position de repos. Il expose ainsi les inscriptions de la marque de chaque côté, toutes deux rétroéclairées et personnalisables via le logiciel compatible. Comme tous les périphériques Roccat, les effets lumineux sont synchronisés avec les autres produits sur votre bureau tels que le clavier Roccat Vulcan Pro ou encore la souris Burst Core.

Sur le même écouteur se situe également l’emplacement mini-jack pour connecter le micro détachable. Celui-ci est très simple d’apparence et émet un son lors de la connexion. Il se place bien au coin de la bouche et peut être ajusté grâce à sa tige souple. Le casque en lui-même se connecte via USB à l’ordinateur.

Confort d’écoute

Si l’on y regarde de plus près, les coussinets en mousse à mémoire de forme sont profilés. Compte tenu de leur grande taille, ils épousent ainsi au mieux les formes du haut de la mâchoire et ne laissent pas d’interstice sous les oreilles. Toutefois, ils sont aussi assez denses et rendent le casque hermétique aux bruits de fond légers, comme la circulation sous une fenêtre ou un bureau dans lequel des gens discutent. A l’usage, on ressent leur pression sur le crâne et on fera des pauses pour libérer nos oreilles régulièrement. En télétravail, cela sera nécessaire pour ne pas éprouver de gênes qui peuvent apparaitre après 3 / 4h d’usage continu.

Rien à redire au bandeau souple sur le dessus de la tête : il remplit sa fonction à merveille et se fait oublier rapidement. Que l’on ait une petite ou grosse tête (sans mauvais jeux de mots), il s’adapte et reste confortable sur la durée.

Qualité sonore

Ecoute

Principalement dédié à un usage en jeu vidéo, les conditions actuelles nous ont poussé à diversifier l’usage de nos appareils et nous pouvons être amenés à nous servir de notre matériel dédié au gaming pour un usage professionnel. C’est le cas du télétravail. Pour ce qui est de l’expérience en jeu, peu de reproches sont à faire : le 7.1 fonctionne bien et les bruits sont aisément localisables à l’oreille. On saura nettement distinguer un ennemi arriver dans le dos d’un autre qui arriverait par l’arrière droit ou gauche, etc. Les basses sont bonnes, tant que l’on garde un niveau sonore audible.

Les oreillettes sont suffisamment puissantes pour écouter avec le casque posé devant soi. Au maximum, les basses perdent leur teneur et les aigus deviennent un peu criards, mais à volume faible et moyen et même fort, aucun problème : le son est très bon. En cherchant à atteindre les extrêmes des fréquences audibles, un crépitement de fond apparaît.

Enregistrement

Pour vous donner une idée de la qualité du microphone intégré, rien de mieux que de vous le faire écouter. Cependant, vous pourriez être limité par la qualité de restitution du périphérique que vous utilisez pour l’écoute. Prenez ce paramètre en considération lors de l’écoute de notre enregistrement.

Globalement, le résultat est bon et largement suffisant pour communiquer en jeu, partager un apéritif en visio ou participer à une réunion de travail à distance. Les sons graves sont absents et le spectre se concentre sur la partie medium et aiguë de la voix. La sensibilité est bonne : pas besoin de coller le micro à la bouche pour bien saisir le son. En revanche, bien qu’il soit unidirectionnel, les sons de clavier et de souris ne sont pas effacés. Ils sont distinctement audibles à l’enregistrement, de même que la respiration si le micro est trop proche ou encore les bruits d’une feuille retournée. En tout cas, rien qui ne puisse se corriger par l’égaliseur du logiciel de communication que vous utiliserez.

Logiciel et fonctionnalités

Comme à l’accoutumée, chacun des produits que nous testons de chez Roccat s’accompagne d’un support logiciel poussé. Pour ses casques, Roccat offre toute une panoplie d’options pour configurer son casque à l’extrême. On a alors accès aux paramètres d’échantillonnage, à des préréglages selon l’usage, un égaliseur manuel, des options de clarté, des basses, de surround et de rétroéclairage.







Galerie photo

Conclusion

Le Roccat Elo X 7.1 apporte un gain de qualité sonore par rapport à son petit frère, uniquement capable de diffuser en stéréo. Le confort audio s’en ressent, le tout dans un assemblage robuste. Roccat a fait le choix de fournir un produit polyvalent et durable qui résistera dans le temps, avec une qualité sonore à la hauteur. Et pour les irréductibles du sans-fil ou ceux qui veulent faire de la place sur leur bureau, la version sans-fil se débarrasse du câble. Toutefois, pour le prix du même casque wireless, vous pouvez trouver un meilleur casque filaire. Seul inconvénient, le confort pour de longues sessions pourrait être amélioré avec des coussinets moins fermes et plus aérés.

Produit disponible sur Roccat Elo 7.1 USB – Casque de jeu Son Surround RGB pour PC, Réglable , Noir

Voir l'offre 46,57 €