Asus ROG Zephyrus S17 – une nouvelle machine de guerre dans la gamme ROG

Pour être dans l’air du temps, Asus met à jour sa gamme ROG avec le dernier-né. Nom de code : Zephyrus S17. Une petite machine de guerre qui vous suivra peu importe vos attentes. Un processeur et une carte graphique au goût du jour, le tout accompagné par un écran de qualité.

Le haut de gamme de chez Intel

La partie processeur ne fait pas dans la dentelle avec au menu soit le Intel Core I7-11800H, soit le i9-11900H. Ce sont tous deux des processeurs de 11e (la dernière) génération. Le CPU sera accompagné de 8 ou 16Go de SDRAM DDR4 cadencée à 3200Mhz. Il sera possible de mettre jusqu’à 48Go de RAM.

La partie graphique n’est pas oubliée

Venons-en au nerf de la guerre. Ce Asus ROG Zephyrus S17 intégrera au choix : Une NVIDIA GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080 selon les finitions. L’écran est à la hauteur avec deux solutions possibles : dalle IPS Ultra HD avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz ou dalle DDS QHD avec une fréquence de rafraîchissement de 165Hz. Les deux choix seront en 17.3″. Au niveau du stockage nous retrouverons jusqu’à 3 SSD M.2 NVME de 2To maximal avec configuration RAID 0.

Un clavier qui se surélève

À la manière du test du Asus ROG Zephyrus Duo SE, nous retrouvons le système de surélévation. Cette fois-ci c’est le clavier qui se relève de 5°, et non l’écran. Ce système permet, en plus d’améliorer le confort de frappe, le refroidissement global de l’ordinateur portable. Sur ce genre de système, un bon refroidissement est plus que nécessaire. La surélévation du clavier permet d’augmenter les entrées d’air de 25%.

Finissons sur l’autonomie. Le Asus Zephyrus S17 intègre une batterie de 90W, qui permettra une autonomie relativement correcte. Le rechargement sera possible via l’USB-C avec Power Delivery 3.0.

Pour les intéressés, cet ordinateur portable sera disponible au cours du troisième trimestre pour un prix démarrant à 2499€.