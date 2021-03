Quand on parle de gaming, Asus, et sa filiale Republic Of Gamers viennent forcément dans la conversation. Reconnus depuis des années pour ses innovations et ses performances, ils ne baissent pas les bras en 2021. Avec son Zephyrus Duo 15 SE GX551, Asus souhaite imposer sa vision du gaming avec cet ordinateur embarquant deux écrans. Puissant, polyvalent et même transportable facilement, cet ordinateur gaming est parfait sur le papier. Que vaut-il dans la réalité ? Réponse tout au long de cet article.

Unboxing et caractéristiques

Commençons le tour d’horizon par le contenu du packaging de ce Zephyrus Duo SE GX551. Dès l’ouverture du premier carton, nous voyons la mention « Dying Light 2 ». Et ce n’est pas pour rien, car le jeu vous sera offert pour tout achat.

Pour ce qui est des accessoires, nous sommes ici sur du classique. Un gros chargeur de 280W permettra l’alimentation de cet ordinateur portable. Nous retrouvons ensuite un repose-poignet ainsi qu’un petit bout de carton pouvant faire office de support. Rien de bien extravagant, le strict minimum est donc présent.









Pour ce qui est du technique, voici un petit récap des caractéristiques du modèle que nous avons eu entre les mains :

Processeur : AMD Ryzen™ 9 5900HX

Mémoire vive : 32 Go DDR4-3200 SO-DIMM

Carte graphique : NVIDIA® GeForce RTX™ 3080– 16 Go GDDR6

Stockage : 2x 1To de SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 en RAID 0

Connectiques : 3 USB 3.2 + 1 USB-C PowerDelivery, 1 prise jack 3.5mm + 1 lecteur microSD

Connectivité : Wifi 6 et Bluetooth 5.1

Poids : 2,48 Kg

Dimensions : 36.0 x 26.8 x 2.09cm (H*L*P)

Ecrans : 15,6 pouces UHD 16:9 (3840 x 2160) antireflets 120Hz+ 14 pouces UHD (3840 x 1100) 60Hz

Batterie : 90 Wh

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64bits





Design et connectiques

Ce qui m’a le plus interpellé sur cet ordinateur portable, c’est ses dimensions. En effet, pour moi, un ordinateur portable gaming, c’est massif, lourd et pas forcément très classe. Avec cette gamme Zephyrus Duo, Asus à réussi à allier performances et design, un joli tour de force. Exit donc les formes exagérées au niveau des ventilateurs et les formes dignes d’une Renault 5 Turbo 2. Ici, tout est dans la finesse.

Les aérations sont aux nombres de 4. Deux sur chaque côté de l’appareil ainsi que deux autres à l’arrière. Malgré leur finesse apparente, l’appareil sera refroidi de manière convenable, même si un support ventilé sera conseillé pour les grosses sessions de jeux.







Avec son châssis entièrement métallique, une réelle impression de robustesse s’échappe de cet ordinateur. Malgré ça il conserve un poids relativement correct : 2.4 kg sur la balance. Son épaisseur est elle aussi plutôt faible : 20.9mm. Ses dimensions complètes sont de 36.0 x 26.8 x 2.09 (en cm).





Côté connectiques, il y aura largement de quoi faire ! Sur la tranche arrière, nous retrouverons un port RJ45, un port USB 3.2 ainsi qu’un port HDMI 2.0b. La tranche droite accueille deux ports USB 3.2 supplémentaires ainsi qu’un port USB-C. Sur la tranche gauche nous avons un lecteur de carte microSD, le port de chargement ainsi qu’un port jack 3.5mm.

Clavier et touchpad

Afin de gagner de la place pour y loger un second écran, Asus à du faire quelques compromis pour faire rentrer le clavier, chiclet, ainsi que le touchpad. De ce fait, certaines touches sont absentes et seront remplacées de manière astucieuse. Par exemple les boutons PageDown, PageUp, End et Début seront présents sur les touches directionnelles, en cliquant sur une touche spécifique. Niveau confort de frappe, le tout est correct sans être exceptionnel. Heureusement un repose-poignet est présent pour améliorer le confort.

Le touchpad est agréable au toucher, mais il demandera un certain temps d’adaptation. Cela est dû à son emplacement, assez déroutant au début. Malgré tout, le tactile répond très bien. En appuyant sur la touche tactile située en haut à gauche du touchpad, le pavé numérique apparaît. Encore une fois, astucieux. Mais peu pratique dans les faits, le switch des deux étant un peu pénible à la longue. Préférez un combo clavier/souris externe si vous utilisez cet ordinateur pour de la bureautique ou du montage, par exemple.







Ecran(s)

Le premier écran propose une diagonale de 15.6″ avec une résolution UHD+ (3840 x 2160) ainsi qu’un ratio de 16:9. Il offre un revêtement antireflets, très pratique pour une utilisation extérieure. Grâce à ses 120Hz de rafraichissement et ses 3ms de temps de réponse, l’affichage sera à la hauteur des caractéristiques techniques de ce Zephyrus Duo SE GX551.







Les professionnels de la photo et de la vidéo ne sont pas oubliés. En effet, l’écran principal propose une comptabilité avec l’espace colorimétrique sRGB à hauteur de 132.7%. Il est également compatible à 100% avec l’espace colorimétrique Adobe et est également certifié Pantone Validated.

Le second écran est à la hauteur du second avec, lui aussi, une résolution UHD (3840 x 1100 pixels). Ce dernier est tactile et offre un taux de rafraîchissement de 60Hz. Il sera très pratique pour une utilisation en jeu ou même dans la vie de tous les jours. Cet écran intègre un panneau de contrôle permettant de le gérer de manière assez poussée. Il sera même possible d’afficher des raccourcis pour des applications comme Photoshop, Lightroom…



Captures d’écran des deux écrans réunis

Audio

Le son fourni par le Zephyrus Duo SE GX551 est plutôt correct. Cela grâce à quatre haut-parleurs (2 x 2W et 2 x 4W) ainsi qu’à une certification Dolby Atmos. Ce sera largement suffisant pour écouter de la musique, regarder des vidéos/films, sans être gêné outre mesure.

Performances et autonomie

Vous l’avez vu au début de l’article, les performances sont au top. La partie processeur est assurée par le puissant Ryzen 9 5900HX, accompagné de sa puce graphique. Il est cadencé à 3.3GHz avec un boost allant jusqu’à 4.6GHz. La grosse partie graphique sera confiée à une denrée rare aujourd’hui : la puissante NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop. Ce qu’il se fait de mieux sur le marché en ce début d’année 2021.

Benchmark

Et c’est désormais l’heure des chiffres, afin de « quantifier » au mieux les performances de ce Zephyrus Duo SE GX551. Commençons par la stabilité du système avec des stress tests réalisés sur OCCT. Les résultats sont détaillés ci-dessous.

min°C max °C Fréquence Max Stress CPU 51 88 4390 MHz Stress GPU 39 55 1890 MHz Stress CPU & GPU CPU : 51

GPU : 39 CPU : 60

GPU : 50 CPU : 4130 MHz

GPU : 1200 Mhz

On remarque que dans ce cas là, les températures restent globalement correcte sans s’envoler plus que de raisonnable. Passons maintenant à un test des SSD. Pour rappel, ces derniers sont en RAID 0. Pour ce test nous utilisons CrystalDiskMark, célèbre logiciel. Les résultats sont dans le haut du panier, et cela se ressent à l’utilisation que ce soit en jeu, ou simplement dans du transfert de documents.

Il est désormais temps de parler gaming avec quelques benchmarks sur des jeux plutôt gourmands. Pour relever les valeurs, nous avons décidé de choisir 4 jeux, mettant encore aujourd’hui certaines configurations à genoux. Tous les benchmarks sont faits avec absolument tous les paramètres graphiques en ultra. Seul Microsoft Flight Simulator est en élevé, un cran en dessous du maximum.

FPS Moyen FPS Max °C moyen °C max Assetto Corsa 90 147 CPU : 70°C

GPU : 60°C CPU : 75°C

GPU : 68°C Destiny 2 60 70 CPU : 75°C

GPU : 60°C CPU : 81°C

GPU : 68°C GTA 5 30 50 CPU : 65°C

GPU : 55°C CPU : 74°C

GPU : 62°C Flight Simulator 30 35 CPU : 70°C

GPU : 65°C CPU : 80°C

GPU : 69°C

Le Zephyrus Duo SE GX551 est en mode « turbo » (nous verrons ça juste après). Il est donc plutôt bruyant au niveau des ventilateurs, mais les performances offertes sont très impressionnantes. Il vous sera possible de jouer à tous les jeux du moment, sans aucun souci. Au niveau des températures, nous remarquons que le refroidissement est très efficace. En effet, aucune température (GPU ou CPU) n’est anormalement élevée, même après quelques heures de jeux.

Autonomie

Avant de parler d’autonomie brute, il est très important de parler de la prise USB-C présente. Cette dernière permettra un rechargement du Zephyrus Duo SE GX551 même si vous avez oublié le chargeur original.

Pour ce qui est de la batterie, nous retrouvons ici un gros bloc de 90W. Cette dernière vous permettra une autonomie à peine correcte dans un mode d’utilisation bureautique. En effet, il sera difficile de dépasser les 2 heures d’autonomie, cela est en partie dû aux deux écrans plutôt gourmands. Pour la partie jeux, je n’ai pas besoin de vous dire qu’il sera nécessaire d’être branché afin de profiter de longues heures de jeux.

Logiciels constructeur

Beaucoup de constructeurs intègrent des logiciels maison. Asus ne déroge pas à la règle. Plus précisément, ce sont deux logiciels que nous retrouvons intégrés à l’ordinateur. Dans le basique nous avons MyASUS. Ce dernier permettra de mettre à jour certaines applications, d’avoir des informations système ainsi que des guides d’utilisation. Le second est plus spécifique et se nomme Armoury Crate.







Ce logiciel permettra de switcher de mode (par défaut nous avons Windows, Silencieux, Performances et Turbo). Bien entendu, il sera possible de créer son propre mode. Pour le reste nous avons une vue d’ensemble des performances avec, entre autres, les fréquences CPU/GPU, les températures, etc.. Via ce logiciel il sera également possible de gérer l’éclairage, l’audio (avec la suppression de bruit via IA) ou encore l’économiseur d’énergie du GPU.

Conclusion

J’ai été très satisfait de ce Zephyrus Duo SE GX551. Étant un « consoleux » à la base, j’ai repris plaisir au gaming sur ordinateur. Les performances monstres ainsi que la qualité des écrans y sont sûrement pour beaucoup. Je n’ai jamais ressenti de ralentissements, que ce soit dans une utilisation bureautique ou même lors de longues sessions gaming. Les seuls points négatifs seront son autonomie réduite (ce qui est normal pour un ordinateur portable de gaming cependant) ainsi que son prix, très élevé.

Si vous souhaitez vous procurer ce Zephyrus Duo SE GX551, les tarifs commencent à 3499.99€. Il est disponible sur le site de Darty, avec une configuration légèrement différente de celle présentée ici.

