OVH Cloud : un nouvel incident sur le data center de Strasbourg

Le fournisseur d’accès à internet OVH Cloud semble jouer de malchance sur son site de Strasbourg. L’opérateur de télécommunications pour les entreprises françaises a enrégistré un nouvel incident sans son data center de la capitale de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Loraine. Une suspicion concernant un dégagement de fumée d’un grand conteneur a contraint l’entreprise à couper l’alimentation électrique sur son site d’hébergement de serveur du Grand-Est. Il y aurait finalement eu plus de peur que de mal et l’emplacement les serveurs mis en cause devrait être changé.

Le data center d’OVH Cloud à Strasbourg enregistre un nouvel incident

Le jour qui devrait voir redémarrer plusieurs services d’OVH Coud de Strasbourg est finalement celui qu’a choisi cet incident pour se produire. En effet, en fin d’après-midi de la journée du 19 mars 2021, l’hébergeur français a été confronté à un problème sur ses installations strasbourgeoises. D’aucun parle de feu et même d’incendie. Mais les dirigeants de l’entreprise communiquent plutôt sur une importante quantité de fumée provenant de plusieurs centaines de batteries, pesant chacune près de 25 kg et entreposées dans un conteneur. Le dysfonctionnement à l’origine de ce dégagement de fumée serait un mauvais raccordement de ces accumulateurs au SGB1 avant la relance des divisions momentanément à l’arrêt.

Un nouveau risque de service réduit pour OVH Cloud

Moins de deux semaines après l’incendie ayant emporté le SGB2, l’un des quatre serveurs de son centre de données de Strasbourg, OVH Cloud est à nouveau confronté à un incident. Et c’est un serveur déjà atteint par l’incident précédent, en l’occurrence le SGB1, qui aurait été mal connecté, provoquant un impressionnant dégagement de fumé dans le site. La situation a pu être sous contrôle après l’intervention des pompiers qui sont rapidement venus à bout de ce « début d’incendie ». Mais, l’impact pourrait se sentir au niveau des clients de l’hébergeur. En dehors d’éventuels préjudices découlant de l’arrêt momentané de deux serveurs (SGB1 & 4), le data center pourrait connaître de nouvelles perturbations de ses services. Même si ces dernières peuvent être temporaires, elles pourraient valoir très cher car d’importants noms de domaines dépendent du site strasbourgeois.

