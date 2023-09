Test – Epomaker RT100 : Un clavier mécanique custom efficace

Le monde des claviers custom est de plus en plus accessible aux moins initiés. C’est une bonne alternative pour qui souhaite avoir un clavier original et facilement modifiable. La marque Epomaker propose une large gamme de clavier mécanique personnalisable. Aujourd’hui c’est le Epomaker RT100 que nous vous présentons. Un clavier mécanique 95% au style rétro avec une feature assez originale sur un clavier : un petit écran personnalisable.

Unboxing

Le packaging de cet Epomaker RT100 est relativement simple. Livré dans un carton simpliste, nous retrouvons cependant des éléments de qualités. Premièrement, c’est une petite pince permettant de changer facilement les touches du clavier. Ensuite, nous avons un très beau câble USB-C permettant la connexion filaire. La finition de ce dernier est de très bonne qualité. À noter que la partie grise est en plastique avec effet métal. Nous trouverons à l’intérieur du clavier une petite clé USB pour la connexion en 2.4 GHz.

Design

Un clavier 95% permet d’embarquer la quasi-totalité des touches classiques, mais dans un écrin un peu plus réduit. Aucun espaces n’est donc laissé et tout est optimisé pour éviter les vides. Avec son design rétro, le Epomaker RT100 offre une très bonne sensation de qualité. En effets, les finitions sont très bonnes et le feeling de frappe et également excellent. Côté praticité, nous retrouvons une molette sur la droite du clavier, permettant de gérer toute la partie son / média. Sur la gauche, un petit écran peut venir se loger afin d’avoir diverses informations sous les yeux. Le petit écran fait lui un peu plus cheap cependant. Sur la partie arrière du clavier, ce sont les classiques qui sont présents. À savoir : des petits supports à deux positions pour relever le clavier ainsi que des pads en caoutchoucs dans le but de maintenir cet Epomaker RT100 en place.

Fonctionnalités et confort de frappes du Epomaker RT100

Via le logiciel fourni avec le clavier (disponible sur Windows et macOS) il vous sera possible de gérer le grand classique. À savoir gérer des macros, les différents effets lumineux et ce genre de chose. Comparé aux autres claviers, nous retrouvons ici un onglet permettant de gérer l’affichage du petit écran. Il vous sera possible d’afficher des GIF’s ou des images statiques. De plus, il sera possible d’afficher le pourcentage de CPU utilisé ainsi que la température de votre localisation. Le seul défaut de ce petit logiciel, c’est l’interface quelque peu archaïque. Tout est faisable, mais un petit temps d’adaptation est nécessaire.

Les switchs Epomaker Sea Salt Silent sont très agréables à l’utilisation. Ils offrent un bon compromis entre silence et ressenti très spécifique aux claviers mécaniques. Pour les plus connaisseurs d’entre vous, sachez que les sockets utilisez ici sont des Kailh et sont bien entendu échangeables à chaud. Comme mentionné plus tôt, il vous sera possible de connecter le clavier grâce à trois modes de connexion différents. Le filaire, le Bluetooth 5.0 ou encore via une clé 2.4 G, fournie avec le clavier. De nombreuses touches sont affectées à des fonctions spécifiques. Comme la possibilité d’augmenter l’éclaire, gérer le son ou autre. Le seul problème, c’est que certaines fonctions ne sont pas affichées sur les touches. De ce fait, il faudra les apprendre par cœur, ou alors les modifier via le logiciel du constructeur.

Conclusion sur le test du clavier Epomaker RT100

Vous l’aurez compris, cet Epomaker RT100 est un clavier mécanique bien fini et agréable à l’utilisation. Le plus gros défaut réside dans l’absence de version AZERTY. Même si out-of-the-box le logiciel est paramétrée pour de l’AZERTY, il faut un temps d’adaptation avant de s’y habituer complètement. Cependant, si vous êtes à l’aise avec le QWERTY il reste une très bonne alternative. Côté tarif, nous sommes à environ 140€ sur Amazon (ou 115$ sur le site officiel). Au vu des finitions du clavier, le prix est, pour moi, assez honnête. D’autant plus avec le petit plus apporté par l’écran.

