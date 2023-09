Comment supprimer Snapchat AI sur iPhone ?

Si vous utilisez Snapchat, vous avez probablement remarqué la présence du chatbot « My AI », alimenté par la technologie ChatGPT d’OpenAI. Ce chatbot est censé répondre à des questions, donner des conseils et vous assister dans vos tâches quotidiennes. Cependant, beaucoup d’utilisateurs ne trouvent pas d’intérêt à ce chatbot et cherchent un moyen de le supprimer. Si c’est votre cas, nous allons aborder et résoudre le problème ici.

My AI : un chatbot pas très utile pour de nombreux utilisateurs

Pour information, My AI a été lancée pour la première fois en février. Au départ, c’était une fonctionnalité exclusivement réservée aux abonnés de Snapchat Plus. Cependant, la disponibilité du chatbot a par la suite été étendue à tous les utilisateurs.

Vous avez probablement remarqué la présence de ce chatbot tout en haut de votre fil de discussion, au-dessus de tous vos amis et des membres de votre famille. Si cela vous dérange, vous n’êtes pas le seul. En effet, de nombreux utilisateurs se sont plaints sur Apple Store à propos du chatbot.

Une situation qui a empiré lorsque les utilisateurs de Snapchat ont su que la seule façon de supprimer ce chatbot serait de s’abonner à Snapchat Plus. Fort heureusement, au vu des nombreuses critiques, le réseau social s’est ravisé et offre désormais la possibilité de supprimer My AI sans s’abonner.

Voici un tutoriel simple pour supprimer le chatbot Snapchat AI :

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte SnapChat via le Google Chrome de votre ordinateur.

Par la suite, appuyez sur l’icône Manette située en haut à droite

Cliquez sur l’option « Plus d’outils » et appuyez ensuite sur « Outils de développement »

Puis, rendez-vous dans la barre d’outils et cliquez sur l’icône « Téléphone mobile »

Ensuite, sélectionnez le modèle de votre iPhone

Actualisez la page

Appuyez sur l’icône « Fil de chat » en haut à droite de la page

Cliquez sur My AI puis sur « Supprimer du fil de chat »

Une fois cela fait, supprimez et réinstallez l’application Snapchat

Lorsque vous vous reconnecterez à votre compte, Snapchat AI n’y sera plus.

Si vous vous êtes abonné à Snapchat plus, voici les étapes à effectuer pour supprimer ce chatbot.

Dans un premier temps, ouvrez l’application Snapchat sur votre appareil iOS

Cliquez ensuite sur Bitmoji ou sur votre photo de profil en haut à gauche.

Par la suite, appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres en haut à droite.

Puis, cliquez sur l’option Confidentialité en bas de la page

Appuyez ensuite sur « Effacer les conversations »

Dans un second temps, trouvez le chatbot My AI et faîtes-le glisser vers la gauche.

Cliquez ensuite sur Supprimer.

Vous pouvez également supprimer la conversation en appuyant sur Supprimer.

Voilà, maintenant, vous savez comment supprimer Snapchat AI sur votre iPhone.