Snapchat est disponible sur PC, mais que pour les abonnés Snapchat+

Snapchat continue de se développer, et plus principalement son abonnement payant. En effet, les abonnés à Snapchat+ peuvent désormais profiter d’une version web du réseau social accessible sur votre PC à travers un navigateur. Il est ainsi possible d’y envoyer des snaps, répondre à des messages ou encore lancer des appels vidéo en quelques clics.

Une version web pour Snapchat

Fin juin, Snapchat est venu annoncer un abonnement payant à destination de ses utilisateurs. Nommé Snapchat+, cette dernière coûte précisément 3,99 € par mois et permet d’accéder à des avantages supplémentaires. D’ailleurs, le réseau social vient de dévoiler une nouvelle exclusivité pour ses abonnés : la possibilité de profiter de sa plateforme sur PC. Une version web est en effet disponible sur ordinateurs. Accessible via un navigateur, elle permet de profiter du réseau social au clavier et à la souris.

Dans les détails, les fonctionnalités Snapchat disponibles sont les suivantes : l’envoi de photos ; l’envoi de messages via le chat ; les réponses et réactions aux messages ; la suppression automatique des messages au bout de 24 heures ; les appels vocaux ou vidéo ; et prochainement les Lenses. De ce fait, les fonctions liées aux Stories, les contenus publiés sur Discover et les mini-jeux ne sont pas disponibles sur cette version web de Snapchat.

Comme dit précédemment, cette nouveauté est uniquement réservée aux abonnés Snapchat+ vivants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis le 18 juillet 2022. Dans les semaines et mois à venir, d’autres pays devraient en profiter, dont la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nous apprenons cependant une bonne nouvelle. Lorsque l’ensemble de ces régions y auront accès, Snapchat web arrivera pour l’ensemble des utilisateurs, qu’ils soient abonnés ou non.