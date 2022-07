Arlo améliore la sécurité de votre maison avec des caméras de surveillance XL

Arlo vient de revenir fin juin 2022 avec de nouveaux produits permettant de sécuriser votre habitation. Le spécialiste des caméras de surveillance connectées a en effet dévoilé deux modèles en version XL : la Arlo Pro 4 XL et la Arlo Ultra 2 XL. Grâce à ces dernières, le constructeur américain promet une batterie améliorée par rapport aux versions standards, annonçant notamment une autonomie deux fois supérieure.

Une autonomie d’un an pour les Arlo Pro 4 XL et Ultra 2 XL

Avec la version XL des caméras Pro 4 et Ultra 2, Arlo annonce jusqu’à un an de surveillance entre deux charges. L’autonomie est donc doublée par rapport aux modèles de base. Bien évidemment, cela est possible grâce à la présence de plus grosses batteries. Logiquement, les deux produits sont ainsi plus imposants, avec des dimensions de 120 x 64,2 x 86 mm pour la Arlo Pro 4 XL (contre 89 x 52 x 78,4 mm pour la version standard). Ce constat est le même pour l’Arlo Ultra 2 XLrlo étant donné qu’elle arbore le même design.

Dans le cas où ces caméras de surveillance ne vous disent rien, voici une rapide présentation de leurs caractéristiques. Pour commencer, la qualité d’enregistrement diffère entre les deux modèles, de la 4K pour l’Arlo Ultra 2 XL et de la 2K pour la Pro 4 XL; tout comme la connectivité varie, du Wi-Fi 5 GHz, contre du 2,4 GHz. La Arlo Pro 4 XL se veut tout de même plus grand public, grâce à la non-nécessité de disposer d’une passerelle de connexion afin d’être utilisé, et donc sécuriser son logement.

Les Arlo Pro 4 XL et Ultra 2 XL sont disponibles respectivement au prix de 269,99 € et 369,99 €, contre 249,99 € et 319,99 € pour les versions standards, soit une différence de 20 €. À noter, des panneaux solaires sont commercialisés par Arlo à 69,99 € afin de recharger automatiquement ses caméras de surveillance.

La surveillance n’est pas le seul moyen pour protéger sa maison

Même si les caméras de surveillances et d’autres produits connectés sont des solutions idéales pour détecter l’intrusion dans son logement, d’autres systèmes entièrement connectés sont aussi de la partie pour vous protéger des aléas de la vie. Le constructeur allemand GROHE propose par exemple un détecteur de fuite connecté nommé « GROHE Sense ».

À placer directement dans des lieux où les fuites peuvent régulièrement être de mise, comme par exemple la cave, la buanderie, la salle de bains ou dans la cuisine, ce type de dispositif alerte directement l’utilisateur lorsqu’il entre en contact avec de l’eau. Le produit fait ainsi clignoter son voyant en rouge et émet une alerte sonore lorsqu’une fuite ou un dégât des eaux est détecté. Une notification push est aussi envoyée sur son smartphone.

Le dispositif permet aussi de mesurer le taux d’humidité. Cette donnée est importante étant donné qu’un taux d’humidité trop élevé augmente les risques d’apparition de moisissure ; mais aussi des risques sur la santé lorsqu’il est trop bas (sinus irrités, peau sèche, risques accrus de rhumes…). Pour finir, le détecteur connecté mesure aussi la température et identifie les risques de gel.

