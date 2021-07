Test – Arlo Pro 3 Floodlight : la caméra extérieure avec projecteur

Arlo est une entreprise de domotique présente depuis 2014, tout d’abord comme une division de la marque Netgear. Elle est ensuite devenue indépendante quelques années plus tard en axant principalement ses produits sur les caméras de sécurité. Arlo fait notamment appel à Verisure depuis 2019 pour distribuer ses caméras en Europe en complément des sites marchands habituels. L’Arlo Pro 3 Floodlight, caméra à projecteur sans fil, est un des produits phares de la marque.

Caractéristiques de l’Arlo Pro 3 Floodlight

L’Arlo Pro 3 Floodlight est donc la première caméra de sécurité sans fil, à projecteur intégré. Les spécifications de cette caméra sont plutôt alléchantes.

Capteur 4 mégapixels 2560 x 1440

Modes vidéo 2K, 1080p, 720p

Zoom numérique 12x et suivi automatique, encodages HDR, H.264 et H.265

Champ de vision de l’objectif 160°

Détecteur de mouvements, 130° à l’horizontale

Projecteur de 4000K – 2000 lumens

Sirène intégrée

Vision nocturne – Noir et blanc avec 2 infrarouges

Résistant aux intempéries et aux UV

Microphone avec suppression du bruit et des échos

Son bidirectionnel

Batterie rechargeable en 6,5 h

Température de fonctionnement de -20 à 45 degrés Celsius

Connectivité Wifi 2,4 GHz

À noter l’absence de port microSD. Pour enregistrer les vidéos, il est nécessaire de passer par un abonnement au cloud, comme quasiment toutes les caméras de ce type. Autre option, l’acquisition de l’accessoire Smart Hub, vendu à lui seul 180 € environ.

Ergonomie et mise en place

L’Arlo Pro 3 Floodlight est plutôt imposante du fait qu’elle intègre un éclairage LED. Le montage est assez simple à effectuer, des fixations sont fournies dans le packaging. Toutefois, en fonction du support, il faudra s’adapter et utiliser ses propres chevilles et vis. Sa rotule articulée permet de régler son orientation sur les axes horizontaux et verticaux. La bague de serrage permet de maintenir le réglage.







Package complet

Rotule de serrage

Fixations







Le bloc caméra se détache par le biais d’un clip. Cela permet d’avoir ainsi accès à la batterie pour la recharger. Étant donné qu’il est aisé de détacher ce bloc caméra, il est nécessaire de prévoir une fixation suffisamment en hauteur pour éviter que quelqu’un y ait accès facilement.

Accès à la batterie

Batterie

À noter que l’Arlo Pro 3 Floodlight résiste aux températures allant de -20°C à +60°C, ce qui est largement suffisant comme amplitude pour une utilisation courante. De plus, elle bénéficie d’un indice IP64 ce qui lui permet de résister à la pluie et à la poussière.

Pour la partie éclairage, la puissance de la LED est de 2000 lumens. Cela permet d’éclairer plus que correctement la nuit et ainsi bénéficier d’un environnement très lumineux.

Eclairage de nuit

La connectivité de la caméra se faisant en Wifi, il faut vérifier, avant de la fixer à l’extérieur, que le signal passe bien. Étape essentielle au risque de devoir changer d’endroit.

Une application dédiée

Une application de gestion permet de piloter de A à Z la caméra. C’est le centre névralgique et d’autres produits de la marque peuvent s’y ajouter. L’application, baptisée simplement Arlo, est très complète et fourmille de paramètres en tout genre qu’il est impossible de lister de manière exhaustive.

En effet, tout est configurable, paramétrable et commandable à distance à l’aide de l’application. Pour la configuration, c’est très simple, il suffit de suivre pas à pas les instructions de l’application.













Une fois configurée, on trouve sur la page d’accueil des raccourcis et onglets qui permettent d’accéder aux périphériques connectés, à la bibliothèque ainsi qu’aux différents modes. L’application est claire et intuitive. Par défaut, sur la page d’accueil on trouve une icône bouclier qui permet de déclencher l’alarme ainsi qu’un curseur pour ajuster et déclencher l’éclairage. Quand la caméra est sélectionnée, on peut également piloter le micro et le haut-parleur à distance.

L’onglet bibliothèque donne donc accès aux enregistrements stockés dans le cloud. Le cloud est payant comme tous les concurrents de ce type de produit, avec 3 mois d’essais offerts. L’abonnement Premier est de 2,79€/mois pour une caméra ou 8,99€/mois pour 5 caméras. C’est un coût non négligeable à prendre en compte lors de l’achat. Le principal atout de l’abonnement est donc l’accès aux enregistrements de la caméra, mais d’autres fonctionnalités sont réservées aux abonnés. C’est le cas de la détection avancée des objets ainsi que de la création de zones de détections et d’activités.

Vous l’aurez compris, sans abonnement payant ni Smart Hub pour enregistrer ses images localement sur microSD, aucun enregistrement n’est conservé. Il y aura simplement une notification en cas de détection et donc uniquement la possibilité d’accéder au direct. Le micro et le haut-parleur sont accessibles, mais cela limite drastiquement l’usage.

Détection et qualité d’image de la caméra

L’Arlo Pro 3 Floodlight permet de créer des zones de détections et de gérer la détection avancée des objets. Concrètement, ce sont 5 zones de détection qui sont configurables et qui permettent de matérialiser une zone précise du champ de vision. Également, avec les zones de détection, il est possible d’exclure une partie de zone. Par exemple, il est possible d’exclure un emplacement de stationnement pour éviter le déclenchement d’une détection et donc ne pas avoir d’enregistrement intempestif à cause de son véhicule. Il en est de même pour un animal de compagnie.

Le réglage de la luminosité peut s’effectuer sur 5 niveaux différents. Cela permettra de trouver le bon réglage en fonction de l’ensoleillement et du positionnement de la caméra. De plus, l’Arlo Pro 3 Floodlight propose de la 2K 2560 x 1440 ce qui est largement suffisant pour une caméra de sécurité. S’ajoute à cela un mode HDR qui permet d’optimiser l’image sans toutefois apporter une différence flagrante.

Globalement, la restitution des couleurs et les détails sont bons en mode jour. La caméra étant équipée de capteurs infrarouges, elle permet donc la vision nocturne. Dans ce mode, une activité se détecte à environ 5m, mais pour voir clairement un visage la distance se réduit à 2 m environ.

Partie audio

L’Arlo Pro 3 Floodlight dispose d’un micro de bonne facture permettant de capter les sons environnants ainsi que les voix. Sans être exceptionnel, il est relativement bon et efficace. On entend bien une personne parler sans pour autant élever la voix.

Il en est de même pour le haut-parleur, qui permet de se faire entendre correctement. Toutefois, il faut être à proximité, la puissance étant limitée. Il est donc tout à fait possible de tenir une conversation, mais en restant proche de la caméra. Au-delà de 2m cela devient compliqué.

En complément, une alarme est intégrée à la caméra. Son volume sonore est de 79 dB. Il ne s’agit pas là d’un volume similaire à une véritable alarme intrusion. Toutefois il permet d’attirer l’attention de l’environnement proche en journée et certainement gêner encore plus la nuit. De là à dire qu’il s’agit d’un dispositif anti intrusion efficace, cela serait exagéré. C’est plutôt un complément à cette caméra extérieure.

Autonomie de l’Arlo Pro 3 Floodlight

L’Arlo Pro 3 Floodlight dispose d’une batterie de 13000 mAh. En effet, cette dernière ne fonctionne pas en filaire et il faudra passer par la case recharge plusieurs fois par an, en fonction de son mode de fonctionnement et si la caméra fait beaucoup de détection. Plus il y aura de détections, plus la batterie sera sollicitée, c’est inévitable. Toutefois, son autonomie est annoncée pour tenir environ 6 mois environ ce qui est relativement correct.

À noter qu’il est possible de raccorder l’Arlo Pro 3 Floodlight sur un accessoire de type panneau solaire. Ce dernier permet d’être complètement autonome en termes de batterie, mais son coût est d’environ 70€.

Arlo indoor essential

L’Arlo Pro 3 Floodlight peut être combinée avec la gamme indoor essential. En effet, l’application va simplement ajouter une caméra à l’environnement afin d’en faciliter l’intégration. Il est ainsi possible de piloter toutes les caméras à partir de la même interface. Cette caméra est disponible pour environ 130€. Avec un design dans l’esprit du reste de la gamme, elle s’intégrera sans soucis à la maison. Pas de batterie ni projecteur pour ce modèle, on reste dans le classique d’une caméra de surveillance indoor.

Légère et discrète, elle peut se poser n’importe où et se fixer sur tous supports avec les fixations fournies. Sa tête est orientable pour faciliter le positionnement.







Les fonctionnalités possibles pour la gamme indoor dépendent bien sûr de ses caractéristiques. Pour la gamme indoor essential, elles sont :

Capteur d’image 2MP 1080P H264

Champ de vision de 130° vision nocturne en noir et blanc, LED infrarouge unique

Microphone unique avec annulation du bruit et de l’écho

Audio bidirectionnel

Connexion wifi 2.4 GHz

Pas de port microSD

Au niveau de la qualité vidéo, l’Arlo indoor essential et son capteur de 2 MP est donc capable de filmer en 1080P, 720P ou 480P. La qualité est correcte et correspond à ce qui se pratique dans cette gamme de produits. Comme pour la pro 3 Floodlight, la luminosité est ajustable et la caméra est équipée d’une vision infrarouge pour la nuit.

La sensibilité de détection est bonne, de jour comme de nuit. À noter qu’un mode planning est présent ce qui permet de programmer des horaires de fonctionnement. Le mode géolocalisation permet, quand on éloigne son smartphone, d’activer la caméra. L’application reste la même que pour l’Arlo Pro 3 Floodlight, l’environnement est donc homogène.

Enfin, la qualité sonore et le micro sont corrects, tout comme sa grande sœur. Comme pour la Floodlight, il n’y a pas de port microSD et l’abonnement s’avère quasi indispensable pour profiter à 100% de sa caméra.

C’est donc un complément pour parfaire son installation et l’on peut en ajouter plusieurs, dans différentes pièces par exemple.

Conclusion

Avec son design futuriste, l’Arlo Pro 3 Floodlight inspire la qualité. Avec son installation facile et son paramétrage tout aussi aisé, la caméra sera installée rapidement. La qualité d’image et son degré de détection sont parfaitement adaptés pour un usage courant. Le haut-parleur ainsi que le micro sont également de bonne facture. L’application Arlo est sobre et efficace, son environnement permet de piloter diverses caméras et d’effectuer de nombreux réglages facilement. L’autonomie annoncée de 6 mois paraît largement suffisante, cependant elle n’a pas pu être vérifiée, mais semble correspondre à ce que Arlo annonce.

En revanche, sans l’abonnement au cloud, l’environnement Arlo ne présente que peu d’intérêt. En effet il ne sera pas possible d’enregistrer ni de consulter de court clip comme le font d’autres concurrents. De plus, l’abonnement déverrouille l’accès à des réglages comme les zones de détection, somme tout bien pratique au quotidien. C’est donc un achat à réaliser en toute connaissance de cause, mais avec l’abonnement, il prend tout son sens.

