Google Drive permet de bloquer des utilisateurs malveillants

Permettant de stocker, modifier et partager des fichiers, Google Drive est un outil du quotidien pour un grand nombre d’entreprises ou de particuliers. Afin d’aider ces personnes à sécuriser leurs documents, une nouvelle fonctionnalité vient d’arriver afin de bloquer de possibles utilisateurs malveillants, les spammeurs ou arnaqueurs qui se font un plaisir de partager publicités et annonces trompeuses dès qu’ils ont accès à des répertoires publics.

Depuis plusieurs années, Google dispose d’un service de cloud, Drive, permettant de stocker et partager facilement des fichiers sur internet, tout en offrant un aspect collaboratif pour modifier ces derniers. Pour cela, il est nécessaire de déterminer le niveau d’accès à vos répertoires en donnant des permissions d’actions (lecture seule, édition ou commentaire) pour chaque fichier par le biais d’un lien de partage.

Cependant, certaines personnes sont malintentionnées et n’hésitent pas à partager des fichiers indésirables directement dans les répertoires publics des utilisateurs Google Drive. Ces spammeurs viennent ainsi vous pourrir la vie en partageant des publicités ou encore des annonces frauduleuses.

Dans un billet de blog, Google vient d’introduire une solution afin de bloquer des utilisateurs sur Google Drive (et de les débloquer bien évidemment). Pour cela, il suffit de se rendre dans le Drive souhaité, faire un clic droit sur un fichier partagé et cliquer sur l’option Bloquer. Un pop-up va ainsi s’ouvrir sur la page afin vous demander si vous souhaitez bel et bien bloquer cette personne. Si c’est le cas, cliquez sur Bloquer. Dans le cas contraire, un bouton Annuler sera présent juste à côté.

En bloquant une personne, Google explique ainsi que cette dernière ne pourra plus voir ou accéder à vos fichiers. Les dossiers et fichiers auparavant partagés par cet utilisateur seront d’ailleurs supprimés de votre espace de stockage.

