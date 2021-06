Google Workspace : la suite bureautique devient gratuite pour tous

Google met à disposition de tous sur Gmail sa suite bureautique Workspace jusqu’alors réservée aux professionnels. La firme de Mountain View a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités, dont certaines accées sur la sécurité.

Google Workspace gratuit pour tout le monde

Google WorkSpace, la suite bureautique en ligne de Google, est désormais accessible à toutes les personnes possédant un compte Google. La firme vient de l’annoncer par l’intermédiaire d’un billet publié sur son blog. Anciennement connue sous le nom de G Suite, cette suite logicielle accessible en ligne était jusqu’à présent payante et destinée aux entreprises et aux utilisateurs professionnels.

A travers Workspace, Google regroupe au même endroit Gmail, Chat, Calendrier, Drive, Docs, Sheets, ou encore Google Meet. L’accent est notamment mis sur le travail collaboratif à travers ses outils.

Avec Google Workspace, toutes ces plateformes ont accueilli de nouveaux logos et, surtout, les différents services devenaient plus complémentaires en s’intégrant mieux les uns dans les autres. Par exemple : il est possible de créer un fichier Google Docs directement dans une conversation Google Docs tandis que Meet promet de fonctionner en picture-in-picture par-dessus les autres services pour pouvoir facilement continuer votre visioconférence tout en faisant autre chose.

Or, « à partir d’aujourd’hui, tout Google Workspace est disponible pour tout le monde avec un compte Google », lit-on dans un article de blog officiel. L’entreprise affirme que cela permettra aux utilisateurs d’être davantage connectés avec leurs proches. Ils pourront ainsi mener à bien des projets ensemble plus facilement.

Une nouvelle interface pour Gmail sur navigateur

Le géant a profité de l’occasion pour présenter Smart Canevas : une interface collaborative tout-en-un permettant de ne plus avoir à quitter sa page de travail et risquer de perdre en concentration et en productivité. Les applications Docs, Sheet et Slide sont ainsi devenues davantage interconnectées et permettent les présentations directement sur Google Meet. Les utilisateurs peuvent ainsi converser en vidéo tout en modifiant les documents en direct.

Alimenté par l’IA de Google, WorkSpace devrait faciliter certaines interactions, en proposant notamment des suggestions intelligentes pour vous aider à trouver les bons fichiers au bon moment, à inclure les bonnes personnes en les mentionnant à l’aide d’un @ lors de la rédaction d’un message dans Gmail ou dans une invitation, par exemple.

