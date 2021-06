Les nouveaux forfaits Cdiscount Mobile en promo sont disponibles

Ça y est, Cdiscount Mobile a sorti de nouveaux forfaits en promo, et ils ont de quoi séduire n’importe qui. Ce sont 2 nouvelles offres à prix cassé que propose l’opérateur : un forfait 50 Go et un forfait 100 Go. Attention, ces offres sont à durée limitée, ne traînez donc pas pour y souscrire. Nous vous détaillons ici chacun de ces forfaits mais aussi l’intérêt de choisir l’opérateur Cdiscount Mobile ainsi que toutes les informations importantes à connaître sur ces offres. Place au comparatif !

Détail des offres à durée limitée Cdiscount Mobile

Les deux promos de Cdiscount sont donc valables sur les forfaits 50 Go et 100 Go. Les voici plus en détail ci-dessous.

Le forfait mobile 50 Go de Cdiscount

Comme son nom l’indique, cette offre vous permet d’accéder à 50 Go d’internet chaque mois depuis la France métropolitaine. Il s’agit déjà d’une très bonne quantité, nombre de personnes sont loin de dépasser cette quantité de data chaque mois. Par conséquent, c’est une offre idéale si vous avez une utilisation non excessive de 4G. De plus, vous pourrez également utiliser 3 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM. C’est peu, mais suffisant pour une journée ou un weekend à l’étranger. Enfin, il va de soi que les appels, les SMS et les MMS sont à usage illimité et ce depuis la métropole comme depuis les DOM et l’Europe.

Alors à quel prix s’attendre pour une telle offre ? Nous le disions, c’est un forfait en promo à durée limitée, le prix est donc logiquement très attractif. Effectivement, il est au prix de 12 euros par mois, et pas que la première année ! C’est un détail qui a son importance puisque Cdiscount Mobile propose souvent des promos, mais elles ne sont valables que pour 6 mois ou un an. Ici, aucun souci à se faire, la promotion est valable même après la première année. De plus, c’est un forfait sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez résilier quand vous voulez sans avoir à payer de frais supplémentaires.

La seule chose qu’il faudra régler en plus du forfait est la carte SIM facturée 10 euros. Elle est compatible avec l’ensemble des mobiles sur le marché. Il s’agit donc d’une première promo très intéressante financièrement, particulièrement sur le long terme.

Sachez que l’opérateur n’est pas le seul à proposer des forfaits 50 Go à si bas prix, si vous voulez en savoir plus nous vous invitons à comparer les offres en boutique, ou sur ce comparateur de forfaits par exemple.

Le forfait mobile 100 Go de Cdiscount

Voici un abonnement téléphonique qui vous offrira le double de data en 4G par rapport à l’autre promo Cdiscount. Ce sont bien 100 Go qui sont inclus dans l’offre ! En fonction de l’utilisation de 4G que vous avez, ces 100 Go peuvent très bien servir même sans connexion Wi-Fi. Il ne faut bien sûr pas que vous téléchargiez de gros fichiers comme des jeux vidéo par exemple. En plus de ces 100 Go, ce sont maintenant 10 Go qui sont utilisables depuis l’Europe et les DOM. Inutile de rappeler que les appels, SMS et MMS sont bien évidemment toujours à usage illimité depuis la France et l’étranger.

Le gros plus de cette offre, c’est son prix. Grâce à la promo Cdiscount Mobile, ce forfait 100 Go est à seulement 6,99 euros par mois. Néanmoins, contrairement à l’offre précédente, le tarif promotionnel n’est ici valable que pour une durée limitée. En effet, ce prix attractif sera à payer pendant une année, après quoi il passera à 20 euros par mois.

Enfin, pas de changement pour la carte SIM, elle est toujours à payer 10 euros et vous sera livrée sous 48 heures après validation de votre dossier. Cette offre est ainsi plus destinée aux personnes gourmandes en data. N’hésitez par ailleurs pas à profiter de l’offre pendant 1 an et vous désabonner après cette période.

Pourquoi choisir Cdiscount Mobile pour son forfait ?

Cdiscount Mobile est un opérateur qui pourrait vous séduire pour plusieurs raisons. La première est la plus évidente : les prix proposés sont attractifs et défient parfois toute concurrence. Le deuxième aspect intéressant est le fait que toutes les offres de l’opérateur sont sans engagement de durée (à l’exception des offres incluant un smartphone). Ainsi, c’est un opérateur idéal pour profiter des promotions pendant 6 mois ou un an selon la durée, puis résilier son offre pour bénéficier des promotions d’un opérateur concurrent.

De plus, il est important de savoir que Cdiscount Mobile se sert du réseau Bouygues Telecom. Ce dernier est un excellent opérateur historique puisqu’il couvre 99% de la population en 4G et 91% du territoire français. Aussi, en termes de navigation web, Bouygues est le deuxième réseau le plus performant derrière Orange d’après l’ARCEP. Pour ainsi dire, chez Cdiscount Mobile vous êtes certain d’avoir un réseau mobile ultra performant en toute circonstance ! Afin de vérifier si vous êtes bien couvert par le réseau Bouygues, rendez-vous sur https://monreseaumobile.arcep.fr/.

Pensons enfin au service client de Cdiscount Mobile qui est réputé pour être qualitatif et facilement joignable.

Quelles sont les 4 étapes de la souscription ?

Pour prendre une des nouvelles offres en promo Cdiscount Mobile, il faut suivre 4 étapes très simples. En premier lieu, il faut sélectionner le forfait qui vous intéresse et renseigner votre numéro RIO. Vous pouvez l’obtenir en quelques minutes en appelant le 3179. Prévoyez aussi un IBAN et une photocopie de votre carte d’identité car ils vous seront demandés. Une fois votre commande terminée, votre dossier sera validé sous 48 heures, et une fois le dossier validé il faudra encore attendre 48 heures au maximum pour recevoir la carte SIM.

La dernière étape étant alors d’insérer votre carte SIM dans le mobile et de profiter de votre offre promotionnelle Cdiscount. Notez cependant que c’est à vous de définir le jour d’activation de la carte SIM, ne vous étonnez donc pas si celle-ci ne marche pas le jour où vous la recevez.

Vous savez maintenant tout ce qu’il faut savoir sur Cdiscount Mobile et ses nouveaux forfaits en promo.

A très bientôt sur notre site !