3 Jeux vidéo incontournables de la semaine, Super Mario 3D World, Destruction AllStars et Werewolf The Apocalypse

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Vous avez une Switch ? Impossible de passer à côté de Super Mario 3 D World + Bowser’s Fury. Vous désirez cultiver votre part d’animalité ? Alors, plongez dans la peau d’un Loup-Garou dans Werewolf The Apocalypse. Plus terre à terre, Destrcution AllStars qui propose simplement de détruire d’autre voiture avec la votre dans un univers futuriste.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Le nombre de portages Wii et Wii U sur Switch est Légion. Pourtant, il faut admettre que nous nous laissons avoir à chaque fois. Vous allez encore succomber face au retour de Super Mario 3D qui reste simplement l’un des meilleurs épisodes d’une saga riche en titres inoubliables. Ici, Mario déambule dans un univers en 3D isométrique simplement craquant. Chaque niveau est un délice, chaque détail est là pour de bonnes raisons et le jeu sait se renouveler tout au long de l’aventure. Un petit bijou et même ceux qui l’auront saigné sur Wii U seront sous le charme et auront le sourire à le redécouvrir. Surtout que techniquement, Nintendo fait le job avec des graphismes plus fins, l’arrivée du 1080p et une animation beaucoup plus fluide.

L’éditeur apporte en plus le multijoueur en ligne, alors il vous faut quoi de plus ? Pourquoi pas un petit jeu complet en plus ? Il se nomme Bowse’s Fury et vaut vraiment le détour. Un Bowser géant recouvre le lac Sautdechat et les îles alentour. Avec l’aide du Bowser Junior vous devrez récolter des astres pour réduire l’influence néfaste de notre méchant géant. Certes, le jeu est court, entre 5 et 10 heures si vous prenez votre temps. Esthétiquement, du bel art et surtout nous sommes devant un véritable monde ouvert. Que la Switch gére fingers in the noise. Un aperçu de ce qui nous attend bientôt ?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury notre avis

Vous avez une Switch, alors il vous le faut ! Même ceux qui l’ont terminé moult fois sur Wii U chavireront. Au final, qu’importe le portage, tant que l’ivresse est là.

Switch

Werewolf The Apocalypse

Tiré d’un jeu de rôle mettant en avant la race des Lycantropes, Werewolf The Apocalypse est un Action/RPG dans un univers aussi gothique qu’il sait être punk. Que du bon sur le papier, jusqu’à un scénario qui vous met dans la peau de Cahal, un Loup Garou luttant contre un méga corporation qui détruit la nature. Bon, clairement l’histoire est sans originalité, les phases de dialogues n’apportent pas grand-chose et surtout, la linéarité est ici maîtresse. La direction artistique à son charme, mais ne compense pas ce manque de fond.

Qui se retrouve techniquement avec une modélisation qui est de bon niveau, mais pas assez poussée, recherchée. Idem sur les textures, ce qui nous donne une ambiance visuelle en demie teinte. Bonne pioche, le gameplay est très simple, de toute façon le jeu se subdivise en deux grandes phases. L’infiltration sous forme humaine ou celle d’un loup, plutôt bien pensée. Et sous forme de loup-garou pour des combats très bien menés. Toutefois, le bestiaire n’est pas très varié et la répétition est un sentiment qui nous submerge facilement. Les boss de fin de niveau sont d’ailleurs très sympas, même si pas si complexe que cela à battre.

Werewolf The Apocalypse notre avis

Ce n’est pas le jeu du siècle, il n’est pas au niveau des titres AAA toutefois. Il offre un univers assez atypique, de bonne idée et malgré ses faiblesses technique sait nous faire passer le temps. A moins de 40 euros, se laisser tenter est une idée si vous recherchez surtout un défouloir.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Destruction AllStars

Vous trouverez difficilement concept plus simple qu’ici. Dans une aaréne survitaminé aux néons, vous allez prendre en mains des véhicules aussi puissants que blindé et devoir défoncer tous les autres en leur foncant dessus. Simple et efficace, avec un mode solo honorable mais le plaisir sera vraiment le plus grand en fracassant des adversaires humains. Vous pourrez même sortir de la voiture, pour éviter de mourir dans l’explosion de votre véhicule, apr exemple. L’occasion de courir pour en voler un autre non ?

Techniquement il claque bien, même les effets physiques ont été soignes. Très agréable à regarder et profitant d’une animation de qualité, pas trop de choses à lui reprocher à ce niveau. Au final, c’est sa mécanique très répétitive et trop classique. Les différents modes de jeux n’aident pas vraiment à changer cela. Notez que la manette PS5 est particuléirement bien traitée.

Destruction AllStars notre avis

Un jeu qui est un très bon défouloir apporte un peu de mécanique à briser, fracasser. Mais à 79,99 euros, vous pouvez éviter d’investir dedans, le prix est un foutage de gueule à lui seul. Part contre, étant aussi intégré au PlayStation Plus, il devient tout d’un coup plus sympathique.

Sur PS5

