Luca : le nouveau film Pixar se dévoile avec une première bande-annonce

Annoncé le 30 juillet dernier, Luca est le nouveau film d’animation produit par Disney-Pixar. Sans nouvelle de ce dernier depuis ce jour, nous avons désormais eu droit à une première bande-annonce. L’occasion est donc de mise pour en apprendre un peu plus sur l’univers, mais aussi l’intrigue de ce prochain dessin animé.

Disney n’est pas prêt à vous laisser tranquille en ce début d’année. Après avoir lancé sur son service de streaming Soul, présenté plusieurs bandes-annonces de Raya et le dernier dragon, The Walt Disney Company a enchainé les nouveautés sur Disney+ avec WandaVision en janvier2021, Falcon et le soldat de l’hiver pour mars ou encore Loki et Star Wars: The Bad Watch pour les mois à venir. Désormais, la firme a décidé de présenter le prochain film Disney-Pixar se déroulant aux abords de la Riviera italienne : Luca.

BANDEAU PUBLICITE

Luca a droit à une première bande-annonce

Cela faisait maintenant un moment que nous n’avions pas entendu parler du prochain film Disney-Pixar : Luca. Un geste assez logique de la part de The Walt Disney Company étant donné que l’entreprise avait déjà plusieurs films d’animation dans les cartons avant l’arrivée de ce dernier (Onward, Soul, mais aussi Raya et le dernier dragon).

Maintenant que Raya et le dernier dragon a une date de sortie (5 mars aux États-Unis et 14 avril en France), Luca peut désormais être dévoilé en vidéo par Disney. À travers cette première bande-annonce, nous pouvons tout d’abord constater que les créateurs de Coco, Vice-Versa et Toy Story ont participé au projet.

Publicité

L’histoire prend place en Italie, et plus précisément dans un petit village aux abords de la Riviera. On y découvre Luca accompagné de son meilleur ami Alberto. Petit plot twist, les deux jeunes enfants cachent un lourd secret. En effet, ces derniers sont des créatures aquatiques venues tout droit des entrailles de l’océan. À la fin de la bande-annonce, nous avons l’occasion de découvrir une fenêtre de sortie pour le film : juin 2021.