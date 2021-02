Disney+ annonce les dates de sortie de Loki et de Star Wars: The Bad Watch

Disney+ est en forme en ce début d’année. Le service de streaming vient en effet de lancer sa toute nouvelle section Star le 23 février, mais aussi de dater plusieurs de ses futures séries. Parmi ces dernières, nous retrouvons les dates de sortie de la série Marvel Loki, mais aussi de Star Wars: The Bad Watch.

Après avoir accueilli 3800 heures de nouveaux contenus, Disney+ ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. The Walt Disney Company vient en effet d’annoncer son planning pour les quelques mois à venir. Les fans de l’univers Star Wars et Marvel vont être servis.

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki arrive sur Disney+ en 2021

Les fans de Marvel peuvent encore profiter d’une série en exclusivité sur Disney+ : WandaVision. Ces derniers profiteront d’ailleurs de son 8e épisode ce vendredi avant un final le 5 mars prochain. Cette fin amènera ensuite rapidement vers une nouvelle production super héroïque : Falcon et le Soldat de l’Hiver le 19 mars 2021. Et c’est pas fini…

À l’occasion du Television Critics Association Winter Press Tour, le président de Marvel Studios (Kevin Feige), a annoncé l’arrivée de la série Loki le 11 juin prochain sur Disney+. Précédemment, cette nouvelle aventure était prévue pour mai. Cependant, les abonnés au service de srteaming pourront encore s’abreuver de contenu exclusif avant cette fin de printemps.

Plusieurs autres productions pour Disney+ ont en effet été datées pour les prochains mois lors de cette conférence. Nous savons donc que The Mighty Ducks: Game Changers, la suite de la trilogie de films Les Petits Champions, arrivera le 26 mars. S’en suivra la première saison de Stars Wars: The Bad Bath le 4 mai et la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series le 14 mai. Pour finir, l’adaptation des livres The Mysterious Benedict Society arrivera le 2 juin et la série animée Monstres at Work, spin-off de Monstres et Cie, foulera le service de streaming le 2 juillet.