Barry, le fournisseur d’électricité 100% digital arrive en France

Le marché de l’énergie français connait un nouvel arrivant. Il s’agit de l’entreprise danoise « Barry » connue pour fournir une électricité 100% digitale. Elle débarque en France avec toute son expérience et envisage se hisser au sommet de la hiérarchie en y devenant une référence du domaine de l’électricité connectée. Filiale du géant de l’énergie finlandaise Fortum, très réputée pour être fermement engagée en faveur de la transition énergétique, « Barry » à certaines spécificités d’offres aux consommateurs français.

La fourniture d’électricité 100% digitale arrive en France

On connait l’importance de l’énergie électrique dans la vie de l’homme. On n’ignore pas non plus que cette énergie doit désormais plus écologique pour préserver l’environnement. Cette adéquation entre besoin fondamental pour l’homme et préservation du climat, le danois Barry l’offre désormais en France, à travers sa fourniture d’électricité 100% digitale. En effet, la filiale du finlandais Fortum propose une gestion entièrement connectée de tous les termes du contrat qui la lie au consommateur. La vérification quotidienne et en temps réel de votre consommation de même que le paiement de vos factures sont possibles en ligne par le biais d’un compteur numérique « Linky » connecté à une application sur mobile ou un site dédiés.

Barry : quoi de nouveau par rapport à la concurrence ?

La filiale finlandaise de l’énergie verte débarque avec une offre 100% web de fourniture d’électricité qui existe déjà sur le marché français. En effet, de nombreux fournisseurs de l’Hexagone (Engie, Total Direct Énergie, Eni, CDiscount Énergie, Mint Énergie) ont déjà pris de l’avance dans ce domaine. Mais, le dernier venu entend se distinguer en plusieurs autres points. Ainsi le danois « Barry » rend certaines informations (contrat d’électricité, suivi de la consommation, accès à l’électricité à prix coutant) beaucoup plus accessibles grâce à son application mobile qui centralise toutes les données. Puis, il opte pour une consommation éco responsable en informant les abonnés sur la disponibilité de l’électricité verte afin que ces derniers puissent réguler, au besoin, leur consommation. Des offres inédites en France qui, on l’espère, seront adoptées par les autres fournisseurs.

